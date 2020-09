La défaite la plus dure à avaler dans la carrière de Mike Conley

C’était son quatrième Game 7 en carrière et sa quatrième défaite dans ce contexte. Malgré leur confortable avance de 3-1, Mike Conley et le Jazz ont fini par lâcher ce premier tour face aux Nuggets, au terme d’un finish haletant dans l’ultime rencontre. Une dernière minute insensée à l’issue de laquelle le meneur du Jazz aurait pu être le héros. Malheureusement pour son équipe et lui, son tir au buzzer a roulé sur le cercle sans rentrer.

« Cette défaite fait plus mal que toutes celles que j’ai connues », livre le meneur au Deseret News, lui qui compte 61 matches de playoffs au compteur. « Elle affecte d’une manière différente en raison des sacrifies qu’on a faits pour être ici. » Une référence à cette reprise de saison inédite et à ce concept de « bulle ». Une « bulle » dont il est d’ailleurs sorti pour assister à la naissance de son fils, ce qui l’a privé des deux premiers matches face à Denver.

« Ce n’est pas évident de demander aux gars d’être ici dans une « bulle » en faisant quelque chose de complètement différent de ce à quoi vous êtes habitué. Être loin de sa famille, sacrifier beaucoup, on fait ça pour remporter un titre, pour avancer, mettre tout ce qu’on a sur la table. Et perdre, littéralement, sur un ballon qui rentre et ressort… Ça se résume à ça, c’est dur. »

Cette fin paraît cruelle pour Mike Conley qui avait l’occasion de se racheter de son Game 7 raté (8 points à 2/13 aux tirs) comparé à l’ensemble de la série (20 points à 48%).

Au-delà de ce raté final, sa série lui a au moins permis de finir sur une meilleure note après sa saison régulière très mitigée avec sa nouvelle équipe. En plus des soucis de santé, le meneur ne cache qu’il a eu du mal à se faire aux principes défensifs du Jazz et que, de l’autre côté du terrain, il a voulu trop forcer.

À voir ce que donnera la deuxième saison de l’ancien Grizzly à Salt Lake City. « Ça a été une année folle, mais qui va continuer à nous pousser à aller de l’avant, » lâchait-il récemment. « Je suis fier de nos gars qui ont donné tout ce qu’ils pouvaient au jeu et surtout à nos communautés. On continue le combat ! On sera de retour. »