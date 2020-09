Les Raptors ont eu du mal à cacher leur frustration

Tout est parti d’un coup de sifflet que Kyle Lowry n’a pas apprécié. Il restait un peu plus d’une minute dans le troisième quart-temps quand les arbitres l’ont sanctionné d’une faute sur Jayson Tatum. Ce dernier sur la ligne des lancers, le meneur des Raptors a continué de l’ouvrir, au point de récolter une faute technique logique.

Là-dessus, Serge Ibaka commençait à chauffer lui aussi.

Des tensions courantes

On l’imaginait d’abord agacé par rapport à la décision arbitrale. Mais non. C’est le comportement de son propre coéquipier qu’il n’a pas apprécié. En direction de Kyle Lowry, il criait « Sérieux mec, on est mené », tout en faisant des gestes en direction du panneau d’affichage : Boston menait encore de 25 points et filait vers une large victoire.

« Kyle a eu un mauvais passage avec l’arbitre, Serge a eu un mauvais passage avec Kyle mais on est passé à autre chose, » relativise Fred VanVleet, venu parler à Serge Ibaka sur l’action. « Ça arrive, nous sommes des frères. Il y avait beaucoup de choses en jeu. Ce genre de choses arrive. Mais ce n’était pas aussi grave que ça en avait l’air, je peux vous l’assurer. C’est du quotidien chez nous. Les gars sont juste sincères. Nous avons beaucoup de gars passionnés. Ça fait partie du jeu. »

Le meneur estime, à juste titre, que la situation était d’autant plus notable avec le contexte de la « bulle ». Pas certain que beaucoup auraient remarqué la réflexion de Serge Ibaka au cœur de la bruyante Scotiabank Arena avec ses milliers de fans. « Ces moments de frustration se produisent en permanence, » poursuit Fred VanVleet. « Vous n’en voyez pas beaucoup (ndlr : en temps normal). Mais celui-ci était apparent et vous pouviez probablement en entendre un peu si vous étiez dans la salle. »

Rebondir avec la « manière forte »

Cette scène est liée à la tournure des événements dans ce Game 5. Une véritable claque pour ces Raptors qui s’imaginaient pouvoir reprendre le dessus après avoir égalisé dans la série à 2-2. Ils devront au contraire tenter de survivre lors de la prochaine manche, ce mercredi. « Personne n’était satisfait, évidemment que tout le monde était frustré par notre manière de jouer », dit encore Fred VanVleet.

De son côté, Kyle Lowry pointe du doigt un manque d’agressivité en attaque de sa troupe, et en défense pour gêner des Celtics « très à l’aise » dans le jeu dès le démarrage.

Mais comme le meneur des Raptors aime à le répéter, « chaque match est différent. Ce sont les playoffs. On tire des enseignements, on fait des ajustements et on y arrive. On est au bord de l’élimination désormais, luttant littéralement pour notre vie sur le parquet. C’est gagner ou rentrer chez soi. »

Une situation dans laquelle ils ne s’étaient jamais retrouvés lors de leur parcours de champions 2019, hormis ce Game 7 face aux Sixers. Pour sortir ces Celtics, il leur faudra remporter deux matches de suite. « On est très bons pour rebondir, » juge Nick Nurse, qui a pris sa technique. « Cela me surprend vraiment que nous ayons ce genre de matches. Mais nous en avons eu par le passé. Et par le passé, on a rebondi habituellement avec la manière forte. »