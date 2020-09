Le MVP de la nuit : le dernier mot pour Nikola Jokic

Il y avait bien longtemps qu’on n’avait pas assisté à un tel duel entre deux vrais pivots. Rudy Gobert et Nikola Jokic nous ont replongés des décennies en arrière dans cet incroyable Game 7 entre les Nuggets et le Jazz, et c’est finalement le Serbe qui arrache la décision sur un « hook shot » à moins de 40 secondes du buzzer. Un vrai panier de pivot après avoir tenté d’enfoncer Gobert au poste bas. Finalement, il se ravise, fait deux tours sur lui-même avant de faire ficelle avec ce shoot difficile. « Quand on a besoin de lui, Nikola élève toujours son niveau de jeu » résume Mike Malone.

Ce sera le dernier panier du match, et Denver s’impose 80-78 pour rejoindre les Clippers en demi-finale de conférence. Mais Jokic ne s’est pas contenté d’inscrire le « game winner » puisqu’il a tenu la baraque du début à la fin avec ses 30 pts, 14 rbds et 4 pds dans un match aussi serré. « On n’avait rien à perdre. On voulait simplement rester là jusqu’à ce que quelqu’un nous renvoie à la maison » raconte-t-il à propos de l’état d’esprit de son équipe. « On n’abandonnera jamais. Quel que soit le niveau de l’adversaire, on luttera en équipe. »

Car Denver a tremblé quand le Jazz est passé devant, et on a bien cru qu’ils allaient craquer. A l’image de ce lay up raté de Torrey Craig dans les dernières secondes qui offre un shoot au buzzer de Mike Conley… « On en rigole maintenant mais ça aurait pu être dramatique » confirme Jokic.

Mais le dernier tir de Conley fait gamelle, et tout sourit à Denver qui arrache sa qualification après avoir effacé un déficit de 3-1 dans la série. Ce n’est que la 12e fois que ça arrive dans l’histoire de la NBA, et la dernière fois, c’était en 2016 avec les Cavaliers face aux Warriors en finale NBA.