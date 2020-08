[Programme de la soirée] Raptors – Celtics dès 19h00 et deux Game 6 à l’Ouest

Alors que l’Ouest ne connaît pas encore ses demi-finales de conférence, les Raptors et les Celtics attaquent déjà le second tour, et c’est à 19h00 (sur le League Pass). Ensuite, à 21h30, le premier match à très gros enjeu de la soirée puisque les Clippers peuvent envoyer les Mavericks en vacances dans cette sixième manche.

Ce sera la première affiche du « Sunday Night Live », sur beIN Sports 1, suivie du Game 6 entre le Jazz et les Nuggets. C’est à partir de 02h30, et Denver retrouve son arrière titulaire, Gary Harris.