Doc Rivers : « Le fait d’être coincé ensemble tous les jours a un effet sur tout le monde »

Selon le Houston Chronicle, c’est samedi que la saison NBA reprendra et pour les Clippers, la reprise devrait être pour dimanche avec la sixième manche face aux Mavericks. Une reprise qu’ils n’auraient pas imaginée mercredi soir…

« Ils veulent reprendre. Ils sont vraiment prêts à le faire. Mais mercredi était vraiment une journée très difficile. Ils sont passés par toutes les émotions » raconte Doc Rivers à Fox Sports. « Ils pensaient que c’était terminé. C’était vraiment une journée vraiment difficile pour eux tous. »

A la demande de Chris Paul, président du syndicat des joueurs, Doc Rivers avait d’ailleurs pris la parole lors de la réunion de mercredi, et ses joueurs, comme les Lakers, avaient initialement choisi de ne pas reprendre. « Pour être juste, le vote ne voulait pas dire : « Nous ne voulons pas jouer au basket » » précise Landry Shamet dans le podcast de JJ Redick. « C’était juste un sondage pour savoir ce qu’il y avait de mieux à faire. C’est ce qui est ressorti de notre équipe. De toute évidence, les choses sont allées très vite. Beaucoup de gens ont dû intervenir pour essayer de trouver la meilleure chose à faire. Mais je pense que nous n’avions pas pleinement pris en compte le niveau d’émotion et de tension de la situation. C’était vraiment la première fois que nous, en tant que joueurs, pouvions nous réunir, réfléchir, et avoir une bonne discussion dans la bulle. »

Pour Rivers, cette réunion, très houleuse, a aussi permis de rappeler combien il était difficile de rester à l’isolement pendant plusieurs semaines dans la bulle. « Cela m’a un peu servi de piqûre de rappel sur ce que j’avais raté depuis que je suis dans cette bulle » poursuit le coach des Clippers. « Vous oubliez qu’être dans la bulle est difficile, et c’est ressorti. Je savais que c’était difficile, mais en écoutant certains de ces gars en parler, je pense que nous devons être un peu plus attentifs sur ça aussi. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si tout le monde dans cette bulle semble être un peu plus à cran et je ne plaisante pas. C’est sincère. Je pense que le fait d’être coincé ensemble tous les jours a un effet sur tout le monde. »