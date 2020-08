Victoires en playoffs : LeBron James passe Tim Duncan pour grimper à la deuxième place

Cette deuxième victoire face aux Blazers a rendu le contrôle de la série aux Lakers, et a également permis à LeBron James de grimper sur la deuxième marche, au classement du plus grand nombre de victoires en playoffs.

Avec 158 victoires, le King a ainsi doublé Tim Duncan, bloqué de son côté à 157 succès en postseason.

« C’est toujours irréel pour moi de voir mon nom associé aux grands », explique le Laker, sa réponse habituelle à chaque fois qu’il bat des records. « Évidemment, tout le monde sait à quel point Tim Duncan était incroyable dans cette ligue, avec sa franchise. En gros, il passait sa vie en playoffs. C’était chez lui. Donc pour moi, être lié à un grand joueur comme le « Big Funamental », ça veut forcément dire beaucoup. »

Les deux se sont d’ailleurs défiés trois fois en Finals, pour deux victoires des Spurs (2007 et 2014) et une de Miami (2013). Lors de leur premier duel, alors que LeBron James était à Cleveland et que San Antonio avait balayé sans ménagement une faible équipe des Cavaliers, Tim Duncan avait consolé le jeune loup de l’Ohio.

Bientôt la première place ?

« Ça va être ta ligue pendant un bon moment », avait prédit Tim Duncan. « Mais j’apprécie que tu nous la laisses cette année. » L’intérieur des Spurs avait vu juste, LeBron James remportant quatre trophées de MVP de la saison régulière et trois titres, tout en participant à huit Finals consécutives durant le reste de sa carrière.

« Comment je me sentais quand il m’a dit ça ? On venait juste d’être balayés donc je ne me sentais pas très bien. En fait, je me sentais particulièrement mal. Mais il m’a fait sourire en me disant ça. »

À noter d’ailleurs que LeBron James a des chances de récupérer la première place du classement dès cette campagne de playoffs, puisqu’il ne lui manque que quatre victoires pour dépasser Derek Fisher et prendre la première place.