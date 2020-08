Les Spurs quittent la scène sur une défaite

Pour la première fois depuis 1997, les Spurs ont joué une rencontre en étant éliminés de la course aux playoffs. Quelques minutes avant d’entrer sur le terrain, les joueurs de Gregg Popovich ont assisté aux victoires des Suns et des Grizzlies, qui les condamnaient. Résultat, le coach des Spurs a décidé de laisser au repos quatre joueurs majeurs : DeRozan, Gay, Mills et White. En face, pas de Rudy Gobert, ni de Mike Conley.

De cette dernière défaite (118-112), on retiendra le coup de chaud de Jordan Clarkson à la fin du premier quart-temps. Alors que le match était équilibré, l’arrière du Jazz plante trois paniers primés de suite pour donner 17 points d’avance (41-24). Puis c’est au tour d’Ed Davis de faire un gros chantier. L’intérieur du Jazz est toujours bien placé, et lorsque Donovan Mitchell loupe un lay up, c’est lui qui remet dedans. A la pause, Utah compte 11 points d’avance (61-50).

Au retour des vestiaires, même scénario et c’est désormais Rayjon Tucker qui prend feu à 3-points. Son duel avec Marco Belinelli vaut le coup d’oeil, et Utah maintient cet écart d’une dizaine de points toute la deuxième mi-temps. Un écart qu’on retrouvera jusqu’à la dernière minute avant que Keldon Johnson ne prenne le match à son compte pour que les Spurs finissent finalement à -6 (118-112).