Memphis valide son ticket pour le « play in » et envoie San Antonio en vacances !

Les Grizzlies doivent bien commencer le match pour évacuer tout de suite de la pression. Dillion Brooks s’en charge en enchaînant deux tirs près du cercle et un 3-points avec la faute (sans transformer le lancer franc.) Pendant que Brook Lopez arrose de loin : Mike Budenholzer prend le premier temps-mort de la partie après 4 minutes (11-2).

On se fait toujours rattraper plus vite qu’on ne prend de l’avance : malgré la belle imitation de Brook Lopez par son frère, Donte DiVincenzo met son équipe sur les bons rails pendant que Memphis rate beaucoup trop de tirs près de panier. Les Grizzlies peuvent regretter tous ces tirs ratés près de panier et les 3-points de Marvin Williams et Eric Bledsoe dans les 13 dernières secondes (22-21).

Ceux-ci sont effacés avec un 7-0 dans la première minute du deuxième quart mais les Bucks ne tardent pas à recoller avec le réveil de Brook Lopez et Khris Middleton. Les deux 3-points de suite d’Anthony Tolliver en milieu de période font beaucoup de bien à son équipe. Un coup d’accélérateur de Ja Morant permet aux Grizz d’arriver à la pause avec 10 points d’avance (60-50).

Valanciunas et Morant en triple double !

Memphis commence la deuxième mi-temps comme la première : très bien, avec deux missiles de Brooks et Tolliver. Jonas Valanciunas frôle déjà le triple double mais oublie de défendre, Brook Lopez le lui faisant payer à tous les coups. Mais Dillon Brooks plante encore deux 3-points pour maintenir un écart d’une quinzaine de points. La fin du troisième quart-temps est laborieuse mais elle tourne à l’avantage des guerriers du Tennessee, qui touchent du doigt la postseason avec leur 19 points d’avance (93-74).

Le dernier quart-temps se joue sur un faux-rythme qui fait les affaires de Memphis : le temps file, l’écart ne bouge pas, la franchise fonce vers le « play in ». Jonas Valanciunas valide son premier triple double en carrière avec 26 points, 19 rebonds, 12 passes (alors qu’il n’avait jamais dépassé les 5 passes), Ja Morant l’imite avec 12 points, 13 rebonds et 10 passes, Dillon Brooks sort avec 29 unités : ce sont ces trois-là qui ont validé le ticket des Grizzlies !