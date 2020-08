John Wall a conscience de ne plus être la priorité des gros équipementiers

Sous contrat avec Adidas entre 2013 et 2015 puis en 2018 jusqu’à une séparation négociée en octobre dernier, John Wall ne s’attend pas à retrouver un gros contrat avec un équipementier. Le meneur des Wizards, qui a eu plusieurs « signature shoes » avec la marque à trois bandes, n’a plus foulé un parquet NBA depuis décembre 2018, soignant une rupture du tendon d’Achille et des soucis d’excroissances osseuses au niveau du talon gauche et du genou.

Alors qu’il fêtera ses 30 ans le mois prochain, John Wall sait qu’il est désormais dans l’ombre médiatique dans l’environnement NBA, et qu’il est même normal qu’il ne fasse plus partie des priorités des grands équipementiers.

« Il faut être réaliste, je ne pense pas que je vais signer un autre gros contrat, » a-t-il ainsi confié à The Athletic. « Je pourrais avoir un petit accord avec quelqu’un. Parce que je vais sur ma onzième année en NBA quand je reviendrai. J’espère que je pourrai jouer encore huit à dix ans, peu importe. J’espère donc trouver un moyen de mieux prendre soin de mon corps et que j’y parviendrai. Mais il y a pleins de jeunes joueurs talentueux et ils donnent cet argent à ces gars qui montent dans la ligue ».

Retour avec des Kobe aux pieds, comme en 2016

Comme il l’avait été entre 2015 en 2018 après avoir refusé une première proposition de prolongation d’Adidas (qu’il a finalement acceptée au rabais près de trois ans plus tard), John Wall s’apprête donc à retrouver le statut de « free agent » chez les équipementiers. L’occasion également de passer une petite annonce…

« Même un truc pas fou, ça me va… Je voudrais bien quelque chose comme ça. Mais si ça n’arrive pas, je n’en serais pas fou ».

Lors de la saison 2016-2017, John Wall a ainsi réalisé sa meilleur saison en carrière en portant des Kobe aux pieds, des baskets qu’il a conservées pour faire sa rééducation et qu’il devrait porter lors de son retour sur les parquets.

Le design de la Kobe avait un avantage précieux, celui de ne pas irriter le talon du meneur de DC.

« Avec certaines chaussures que je portais, l’arrière de mon talon frottait contre la chaussure. Si ça frottait comme ça, c’était fini pour moi, terminé, » a-t-il ajouté. « Les Kobe ont ce petit endroit, un petit espace où mon talon ne frotte pas du tout, et je suis juste tombé amoureux de ça. Je ne dirais pas que la basket est la raison principale (de ces blessures), j’ai joué avec des Adidas et j’ai bien joué avec, mais mon talon frottait avec beaucoup de leurs baskets. Mais je me dis aussi que si j’étais resté avec des Nike, j’aurais probablement déchiré mon tendon d’Achille davantage, car je n’aurais pas ressenti la douleur alors que mon tendon continuait à s’affaiblir ».