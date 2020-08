Avec un très bon Jarrett Allen, Brooklyn a rempli son premier objectif

Comme les Wizards venaient également à Disney World avec une équipe affaiblie, sans Bradley Beal, ni Davis Bertans, le travail des Nets était facilité. Mais il est vrai qu’avec une telle armée d’absents – Kevin Durant, Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan, Wilson Chandler, Taurean Prince et Nicolas Claxton – on pouvait craindre le pire pour Brooklyn.



Finalement, avec trois victoires en cinq matches dont une totalement improbable contre les Bucks, les Nets parviennent à exister et avec le dernier succès contre les Kings, ils ont validé leur billet pour les playoffs. Un ticket qui aurait été de tout façon gagné quelques heures après, avec le revers de Washington, mais Brooklyn voulait le récupérer avec la manière, ainsi que réagir après la gifle encaissée (149 points encaissés) contre les Celtics.

« Après une telle défaite, on a répondu avec dureté et envie », se réjouit Jacque Vaughn pour le New York Post. « C’est génial d’aller chercher sa qualification pour les playoffs. J’en ai parlé aux joueurs : on n’est jamais mieux servi que par soi-même. »

Cette seconde qualification de suite pour les playoffs, après une saison régulière compliquée malgré les renforts de l’été dernier, vient donner du baume au cœur et en quelque sorte sauver le bilan global de cette année.

« C’est toujours l’objectif : se battre pour le titre. Donc c’est gratifiant de voir que le travail paye et on veut continuer ainsi. Que les playoffs soient une habitude pour la franchise », analyse Caris LeVert. « Ma première année, on était en galère, parmi les pires équipes de la ligue », se souvient Jarrett Allen. « On a grimpé et là, on fait les playoffs deux années de suite. »

Jarrett Allen prend une nouvelle dimension

Contre Sacramento, les deux joueurs ont une nouvelle fois porté les Nets. LeVert a inscrit 22 points, confirmant sa moyenne dans la « bulle » de 21.5 points, et Allen a compilé 17 points, 11 rebonds et 8 passes. Depuis la reprise, le pivot affiche 16 points à 65 % de réussite au shoot, 9.8 rebonds et 4.3 passes par match.

« C’est une force et un joueur très collectif », explique le coach des Nets, toujours pour le New York Post. « Il apprend encore à évoluer avec ses coéquipiers. Il évolue avec un esprit de compétition, de l’agressivité mais aussi avec de la joie. On le voit se battre au rebond. Son travail paye, on commence à en voir les fruits. »

Un des secteurs où Allen a particulièrement progressé, c’est celui des passes et de la lecture du jeu. Les Nets n’ont pas hésité à lui offrir la balle poste haut et avec les différents écrans, les coupes et les déplacements, il a pu servir ses coéquipier dans de bonnes conditions.

« Je voulais que le coach me fasse jouer avec la balle en main, poste haut, pour trouver quelqu’un en backdoor », livre le joueur. « Et ça fonctionne. Tout le monde a mis ses shoots. J’ai réussi à trouver LeVert quelques fois, et j’ai une excellente connexion avec Joe Harris. »

Déjà titulaire depuis le début de saison devant DeAndre Jordan, Allen en profite encore davantage pour marquer des points à Disney World. Il prend du volume et de la confiance. « C’est une petite motivation. J’aime mon poste de titulaire. Je sais que ce n’est pas toujours comme ça en NBA. J’essaie de montrer à tout le monde que je mérite d’être dans le cinq majeur. »