Le duo Jokic-Porter Jr vient à bout des Spurs

Plutôt séduisants depuis la reprise, les Spurs sont incapables de mettre leur jeu en place en attaque et, en défense, ils sont dépassés par la vitesse et le talent de leurs adversaires.

Totalement débarrassé de ses problèmes physiques, Michael Porter Jr semble surfer sur son dernier match. Ses premières actions sont prodigieuses et il inscrit 10 des 14 premiers points des Nuggets (14-4). Pop’ calme ses joueurs et ouvre rapidement son banc afin de trouver des solutions.

Le show Porter Jr !

Patty Mills et Rudy Gay apportent de l’expérience et de la justesse tandis que Drew Ebanks déstabilise Denver par son intensité et sa détermination. San Antonio retrouve le sourire et Gay continue d’allumer des mèches. Denver souffre mais garde quand même le contrôle de la partie malgré le coup de chaud de l’ancien ailier des Kings (32-28).

Personne n’est en mesure de stopper Rudy Gay qui continue de voir le cercle comme des bassines, mais le problème, c’est qu’il est tout seul à mettre dedans. Petit à petit, Denver reprend le contrôle. Le retour de Porter Jr associé avec les jambes de Troy Daniels et à l’envergure de Jerami Grant font mal à la défense des Texans (47-38).

Dominés par une équipe plus talentueuse et plus forte, les Spurs montrent tout de même de très belles choses dans la difficulté. Derrick White, malgré du déchet, tente de faire jouer ses coéquipiers, Mills très agressif vers le cercle attaque sans répit son vis-à-vis et Gay a toujours la main chaude.

Ce trio permet aux Spurs de tenir le choc. Keldon Johnson à 3-points dans le corner permet même à son équipe de virer en tête à la pause. Popovich peut être content de ses hommes (65-62).

Jokic active le mode patron

Les Spurs jouent de manière libéré et ils posent des problèmes aux Nuggets. Ces derniers peinent à faire tourner la balle. Harcelés par leurs adversaires, ils jouent trop loin du cercle et Jokic n’a pas pour l’instant pas la place pour dominer dans la raquette (71-62). Mike Malone demande un temps mort pour régler tout ça.

Ses mots font mouche. Jokic et Millsap se trouvent dans des relations intérieur/intérieur et Porter Jr profite lui aussi de la vision du pivot serbe pour monter au dunk. L’homme fort de ce troisième acte, c’est bel et bien Jokic. Coup sur coup, il plante trois tirs à 3-points. Sa perte de poids lui permet d’être plus mobile et de sortir plus vite loin du cercle. Il pose des problème à Ebanks ou Poeltl incapables d’aller le chercher à 7m25. Ses 9 points de rang permettent à Denver de recoller au score avant le dernier quart-temps (89-89).

Les Nuggets démarrent ce 4e quart-temps par deux tirs primés. Porter Jr et Grant dégainent vite et bien et Denver reprend les commandes (95-91). Ce dernier quart-temps est compliqué pour San Antonio. Moins talentueux, les Spurs tentent de compenser par leur envie mais malheureusement, la fatigue se fait ressentir dans cette fin de match.

Les passes sont moins précises, les tirs sont plus compliqués à prendre. Surtout, Denver peut compter sur des joueurs fiables dans ce genre de fin de rencontre. Nikola Jokic, Jerami Grant et surtout Michael Porter Jr sont les hommes providentiels. C’est eux dans cette fin de match qui assurent et grâce à cette victoire (132-126), ils rapprochent leur équipe au plus près des Clippers.