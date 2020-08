Le bricolage continue aux Nuggets

Dans la défaite face au Heat, les Nuggets n’ont pas pu aligner 60 % de leur cinq majeur puisque Jamal Murray, Gary Harris et Will Barton étaient absents. Deux jours plus tard et à quelques heures d’affronter le Thunder (à 22 heures), les problèmes ne sont pas réglés.



Michael Malone a déjà annoncé que Gary Harris et Will Barton sont à nouveau forfaits. Le premier est touché à la hanche, le second au genou. Pour Jamal Murray, qui a les ischio-jambiers qui grincent, c’est encore flou.

« Je garde espoir », a déclaré dimanche le coach des Nuggets au Denver Post. « On ne sait pas ce qu’il peut se passer avant demain (aujourd’hui donc) 16h, mais c’est très, très incertain. »

Surtout que le deuxième meilleur marqueur de l’équipe ne sait pas vraiment quand et comment il s’est blessé. Il est encore régulièrement gêné par une douleur et pense surtout aux playoffs dans deux semaines.

« Je veux jouer tous les matches, mais il faut y réfléchir à deux fois. Il faut être malin, pour soi-même déjà et pour l’équipe. Il faut être prudent. »