La NBA se fâche sur le port du masque

Même s’il n’y a aucun cas de Covid-19 dans la bulle, la NBA ne veut aucun relâchement dans la conduite des joueurs et du personnel qui les accompagne à Disney World. Selon le New York Times, la ligue a ainsi envoyé une circulaire aux 22 franchises pour qu’elles rappellent à leurs joueurs et aux staffs que le port du masque est obligatoire en dehors des terrains.

La NBA demande aux équipes de consacrer une partie de leurs réunions quotidiennes sur l’importance du port du masque et des autres gestes barrières. Elle rappelle aussi que des sanctions sont prévues contre ceux qui oublieraient de mettre leurs masques, et ça commence par un simple avertissement, mais ça peut se transformer en amendes, et ça peut même aller jusqu’à l’exclusion de la « bulle ».

Rappelons qu’à la fin du mois, les joueurs pourront faire venir des proches, et la vigilance sera extrême pour éviter toute contamination en provenance de l’extérieur.