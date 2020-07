Jonathan Isaac marque les esprits pour son retour sur les parquets

Il n’avait plus joué depuis le 1er janvier, et le retour de Jonathan Isaac était très attendu pour le Magic.

L’ailier fort n’a ainsi pas déçu dans la victoire d’Orlando face à Denver (114-110). En sept petites minutes de jeu, il a ainsi compilé 13 points à 5/6 au tir, 7 rebonds et 2 interceptions, pour un +/- de +18 !

« Il était génial. Non seulement la façon dont il a joué, mais aussi son énergie, sa volonté et évidemment son tir, mais le mieux, c’est l’élan qu’il donne à l’équipe. Vous avez vu quand il est arrivé à quel point les gars étaient heureux », a expliqué Steve Clifford. « C’était juste bon de l’avoir de nouveau et de l’avoir sur le terrain. »

Pilier défensif du système d’Orlando, Jonathan Isaac change ainsi pas mal de choses pour le Magic, et ses quelques minutes, même lors d’un « scrimmage » sans grand intérêt, l’ont encore démontré.

« Je ne pensais pas tellement à ce que j’allais faire », a assuré le revenant. « Je pense que mon état d’esprit était simplement d’y aller, de sentir le jeu et de faire tout ce que je pouvais faire. J’ai donc cherché à marquer tôt – je suis sûr que vous avez pu le voir – et j’ai essayé de suivre le jeu et de faire de mon mieux. »

Également de retour, Markelle Fultz a lui semblé en quête de rythme alors qu’Evan Fournier, encore maladroit, a compensé en cherchant ses camarades (4 points à 1/5 au tir, 7 passes).

Du côté des Nuggets, qui récupéraient enfin quelques arrières, ça a surtout été l’occasion pour Jamal Murray (23 points) et Michael Porter Jr. (19 points) de retrouver des sensations, après une si longue interruption.