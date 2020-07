Le Jazz s’est appliqué à jouer avec Rudy Gobert

Il est l’homme qui a provoqué la suspension de la NBA en mars dernier, mais aussi la colère de son coéquipier Donovan Mitchell, et Rudy Gobert a besoin de faire taire les critiques. Pas forcément d’envoyer des messages, mais simplement de rappeler qu’on est là pour causer basket…

« Les gens ne savaient pas trop de quoi parler pendant des mois, et c’était plus ou moins le sujet du moment » a-t-il réagi à une question sur ses relations avec Donovan Mitchell. « Maintenant qu’on est de retour pour jouer, je pense que c’est le moment de placer tout ça derrière nous. Il y a quelques sujets intéressants à discuter. »

Meilleur joueur du match face à Miami avec 21 points à 8/9 aux tirs, 8 rebonds et 2 contres en 24 minutes, le Français a démontré qu’il était prêt pour la reprise, mais aussi qu’il restait un élément central de l’attaque du Jazz. « Rudy a été très bon. J’ai trouvé qu’il s’était rendu disponible, et Mike (Conley) et Donovan (Mitchell) ont fait du super boulot pour le trouver » raconte Quin Snyder au Deseret News. « Quand Rudy est sur le banc, ce groupe reste vraiment consistant mais c’était une opposition difficile pour le groupe, et en particulier pour Tony (Bradley) car le Heat possède des grands qui shootent bien, et sur transition, il faut trouver son joueur. »

« J’ai essayé de sortir plus vite des écrans »

Ce que Quin Snyder a apprécié, c’est la relation entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell, mais aussi Mike Conley, sur le pick-and-roll. Ça peut devenir le cœur du système de Utah, et tout est une question de synchronisation et de lecture de jeu. « Par rapport au match face aux Suns, j’ai essayé de sortir plus vite des écrans, et ils ont fait du super boulot pour me chercher et me servir » explique Gobert.

Pour son coach, c’est une question de timing. « Mike et Don ont été très patients en pénétrant. Beaucoup de fois, grâce à leur patience, ils ont attiré des défenseurs et ils ont servi Rudy pour le lob ou autre chose » détaille Quin Snyder. « Je pense que nos arrières doivent être agressifs pour chercher à marquer, tout en étant patient pour débloquer le jeu. Ce n’est pas aussi simple que cela peut sembler. Nos arrières ont été bons dans l’axe, et ils peuvent donner l’impression que c’est simple mais ce n’est pas le cas. »