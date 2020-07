Au Thunder, l’union fait la force

On parle autant d’eux lors de cette reprise que lors du début de la saison à l’automne dernier : très peu. Pourtant les joueurs du Thunder repartent avec la cinquième place de la conférence Ouest et sont bien décidés à continuer d’écrire leur belle histoire avec ce qui fait leur force : l’union.

« Je ne crois pas qu’on puisse être une grande équipe sans une grande cohésion » décrit l’entraîneur Billy Donovan. « Il faut du talent, des bons joueurs, qui doivent jouer ensemble, mais quand une équipe est connectée, que les joueurs sont prêts à jouer les uns pour les autres, c’est ce qui permet de devenir une vraie bonne équipe de qualité. »

« Je pense qu’on doit progresser au niveau de l’exécution et du timing » contrebalance-t-il. « Mais je suis enthousiaste car les gars travaillent bien ensemble, ils apportent de l’énergie tous les jours, s’entraident. » On a pu le constater sur les images du retour d’Andre Roberson, 909 jours après son dernier match. La bonne ambiance dans le groupe est peut-être la principale raison derrière la réussite du club cette année.

« Ce n’est pas comme si notre équipe était la plus talentueuse de la ligue, mais on réussit parce qu’on est soudé. Les gars ont fait du super boulot pour développer leurs relations, passer du temps ensemble. Je pense que c’est essentiel et très précieux. Les meilleures équipes avec lesquelles j’ai travaillé avaient un lien très fort. Non pas que tout le monde s’entendait très bien, que les joueurs étaient meilleurs amis, mais ils partageaient le même objectif et les mêmes valeurs. Je pense que ce groupe a ça. »