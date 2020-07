Présent face aux Blazers, Victor Oladipo ne se prononce pas encore sur la reprise officielle

Après avoir annoncé tirer un trait sur la reprise, puis fait machine arrière, Victor Oladipo était bien sur la feuille de match pour la rencontre entre Indiana et Portland, mais Nate McMillan avait prévenu avant le coup d’envoi de la partie : « On n’a pas parlé de la reprise, on s’est concentré sur le premier match de présaison. » L’arrière a joué 19 minutes avec à la clé 8 points à 3/10 aux tirs dans la victoire des Pacers (91-88), mais il ne sait pas encore s’il sera de la «vraie » reprise.

Les points positifs de cette première : le joueur a pris beaucoup de plaisir et surtout, il s’est senti bien physiquement. « Je pense que c’était très bien aujourd’hui, le simple fait d’augmenter le rythme et de retrouver le jeu » se réjouit l’arrière. « On a eu l’impression qu’on ne s’était jamais quitté. C’était fun d’être sur le parquet (…) Mon corps et mon esprit doivent se réhabituer, ça viendra, mais globalement je me suis senti plutôt bien. »

« Je connais mon corps mieux que personne »

Mieux que lors de son retour en début d’année, un an après une déchirure du ménisque. « En janvier et février, j’essayais d’être de nouveau à l’aise. Aujourd’hui je le suis beaucoup plus avec tous ces entraînements supplémentaires. Physiquement, je suis mieux qu’avant. » Ce qui explique, selon lui, les commentaires dithyrambiques de ses camarades : « Ils disent tous que je suis le meilleur à l’entraînement parce qu’ils se souviennent de mon niveau en janvier » plaisante-t-il. « J’ai le sentiment de progresser chaque jour, chaque semaine, je touche du bois »

À l’entendre, malgré le fait qu’il soit apte à jouer depuis six mois, il n’est pas encore à 100%. La question est maintenant de savoir s’il acceptera de jouer sans avoir une pleine confiance en ses capacités. « Au final tu sais si tu es bon pour le service ou pas. C’est une situation unique, une blessure unique pour moi. Je ne me dis pas que je ne suis pas capable. C’est juste que je connais mon corps mieux que personne, je sais ce que je ressens, personne d’autre ne le peut. »

« Ça peut paraître bien pour vous, mais j’ai des standards différents, aucun de vous ne connaît ça » rappelle-t-il. « J’essaie d’y revenir, d’être sûr que mon genou et moi sommes à 100%, pour que je puisse être à mon meilleur niveau, celui que vous connaissez. Voilà à quoi ça se résume. » Mais après des mois et des mois d’entraînement, ne faut-il pas qu’il plonge dans le grand bain pour franchir un cap ? Ou alors revoir ces standards ?