[happy birthday] Le Top 10 des plus belles passes de Penny Hardaway

Tout a été écrit sur Anfernee « Penny » Hardaway. Des regrets surtout, puisque l’ancienne star du Magic était un joueur superbe, une sorte de mélange entre Magic Johnson et Michael Jordan.

Meneur de grande taille (2m01), fort attaquant en un-contre-un, élégant et fluide, formidable passeur, Penny Hardaway avait toutes les qualités pour devenir un immense joueur et un des visages de la ligue pendant les années 2000, après la retraite de Michael Jordan. Mais les blessures l’ont privé d’une carrière à la hauteur de son talent.

Il ne reste donc que des images de ses meilleures années à Orlando et notamment ses plus belles passes décisives. En contre-attaque, pour servir Shaquille O’Neal par exemple, dans le dos ou à l’aveugle, Penny Hardaway avait des yeux partout et a régalé ses coéquipiers et les spectateurs.