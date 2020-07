Que le triste bilan du nombre de saisons sans playoffs s’allonge à 14 saisons ou pas, les Kings devront forcément se poser la question suivante à la fin de l’exercice 2019-2020 : les protégés de Luke Walton ont-ils progressé ?

Pour ce dernier, la réponse est définitivement un grand oui, et la qualification pour cette « phase finale » en est le plus beau témoin, les Kings, qui ont pu reprendre l’entraînement collectif depuis vendredi « in situ », ayant encore une chance de forcer un barrage pour retrouver enfin les playoffs.

L’occasion de gagner en expérience sur des matchs-couperets

Luke Walton va même plus loin au sujet de cette aventure à venir à Orlando : « Les Kings seront une meilleure équipe la saison prochaine grâce à cette expérience ».

« Ça fait partie du processus de croissance que la plupart des équipes doivent traverser, de se retrouver dans ce type de situation, » a-t-il ajouté dans The Athletic au sujet des matchs-couperets qui attendent Sacramento. « Nous sommes dans une situation complètement différente, que personne n’a déjà vécue. Donc quand je parle de l’opportunité d’être ici et de ce qui rendra notre groupe plus fort pour la saison prochaine et au-delà, une partie de tout ça est liée à ces matchs serrés qu’il faudra bien jouer, mais une partie concerne aussi le fait de traverser l’inconnu ensemble ».

Jusqu’à présent, son groupe a effectivement été chahuté cette saison, entre les départs de deux joueurs censés être des cadres de l’effectif, Dewayne Dedmon et Trevor Ariza, l’impatience et les coups de pression de Buddy Hield à sa hiérarchie quant à sa prolongation de contrat, mais aussi la saison quasi blanche de Marvin Bagley III (13 matchs disputés) ou une blessure à la cheville qui a coûté 17 matchs à De’Aaron Fox.

Quatre joueurs toujours absents

Mais comme l’a rappelé Richaun Holmes, les Kings sont toujours debout, avec un bel objectif à aller chercher, celui de mettre fin à 13 ans de disette en postseason.

« Je pense que c’est important, » a souligné l’intérieur. « C’est un moment sans précédent dans cette ligue. Et si nous pouvons nous rassembler maintenant, marquer le coup alors que les choses sont si incertaines et mettre fin à cette disette en playoffs, surtout dans des moments comme celui-ci, je pense que ça en dira long sur nous et sur cette équipe, surtout dans l’optique de continuer à aller de l’avant ».

À noter qu’il manque encore quatre joueurs de l’effectif, dont Alex Len, Jabari Parker et Buddy Hield, testés positifs au Covid-19 et restés chez eux en attendant de pouvoir rejoindre Disney World. « Parmi ces quatre joueurs, personne n’a encore passé le protocole de la NBA pour nous rejoindre, mais nous espérons que certains d’entre eux s’en rapprochent », a précisé Luke Walton.