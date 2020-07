Jaylen Brown très déçu par la liste de messages disponibles au dos du maillot

Samedi, la NBA et le syndicat des joueurs ont validé une liste de 30 messages ou termes qu’il sera possible de floquer au dos de son maillot lors de la reprise de la saison. Pas de « George Floyd » ou de « Breonna Taylor », victimes de violences policières, ou des messages personnels, et ça déçoit Jaylen Brown.

« J’aurais aimé voir plus d’options disponibles à mettre à l’arrière du maillot » a-t-il reconnu lors d’un point presse. « Pour des problèmes et des causes pareilles, je trouve que cette liste est un exemple d’une forme de limitations. Je suis très déçu par cette liste. »

Une liste dans laquelle piocheront aussi les joueurs étrangers, et selon Yahoo! Sports, la NBA a autorisé leur traduction dans une limite de 16 caractères.

Quant à Jaylen Brown, même très déçu, et même après avoir hésité à venir, il reste motivé par cette reprise et la suite du mouvement social. « Je pense qu’au départ, beaucoup de joueurs ne voulaient pas jouer, mais c’est la possibilité de jouer pour quelque chose de plus grand que soi, et beaucoup de joueurs signeraient des deux mains » poursuit-il. « Nous devons aller là-bas et nous assurer que les gens n’oublient pas George Floyd, Breonna Taylor, Philando Castile, Ahmaud Arbery ou Trayvon Martin qui était de la région d’Orlando. Et la liste est longue… »

Pour le Celtic, c’est même un privilège de pouvoir faire passer un message en pratiquant sa passion. « Je pense qu’il y a une prise de conscience et une révélation actuellement, et je fais partie de ce mouvement. Je veux aider les gens à apprendre et à comprendre certaines des difficultés que ce pays a connues au cours des 400 dernières années. »

Et on peut compter sur lui pour continuer de faire partie des leaders, d’autant qu’il a pris du galon au syndicat des joueurs, dont il est très fier. « Les joueurs réfléchissent de manière critique. Ils réfléchissent de manière pondéré et c’est que j’apprécie. On met en avant le calendrier que nous souhaitons pour les joueurs, pour l’ensemble des 450, et c’est ce que je respecte le plus. Je suis le plus jeune du comité exécutif, alors je veux écouter avant de prendre la parole. J’aime intervenir et faire entendre ma voix. En tant que jeune de 23 ans avec ses opinions, ils me permettent de me faire entendre et je l’apprécie. »