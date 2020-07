Jaylen Brown fan de l’intensité de Kevin Garnett

Pendant 21 saisons, entre 1995 et 2016, Kevin Garnett s’est imposé comme un des joueurs les plus intenses jamais vus sur un parquet NBA. Son énergie et son « trash talking » transpiraient à chaque rencontre, quitte à parfois en faire trop et à devenir excessif dans ses propos et ses gestes – en fin de carrière notamment.

Néanmoins, le MVP 2004 reste un exemple d’intensité et Jaylen Brown y est sensible.

« En tant que jeune, je respecte son comportement sur les parquets », explique l’ailier de Boston à ESPN. « C’est comme ça, selon moi, que le basket doit être appréhendé et joué. C’est-à-dire avec énergie et esprit de compétition. C’est mon esprit animal et j’adore ça. »

Jaylen Brown est-il prêt à reprendre le flambeau laissé par « KG » depuis son départ de la franchise au trèfle à trois feuilles en 2013 ? « Je ne m’identifie pas à lui, on ne joue pas au même poste. Mais je vais suivre ce chemin à l’avenir. C’est quelqu’un dont je m’inspire, c’est certain. Il est le dernier à avoir gagné le titre avec les Celtics (en 2008) et c’est quelque chose que je veux réussir à Boston. »