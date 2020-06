Justice sociale : les Lakers recrutent une responsable de « l’équité et de l’action raciale »

Quelques semaines après une déclaration condamnant « le racisme, le sectarisme, la violence et les préjugés sous toutes leurs formes », les Lakers annoncent de premiers changements en interne. Ils viennent ainsi de recruter Karida Brown en tant que directrice de « l’équité et de l’action raciale ». Titulaire d’un doctorat en sociologie à l’université Brown, cette dernière enseigne au département d’études afro-américaines et au département de sociologie de UCLA.

Sa mission, pour reprendre les termes du communiqué, sera de créer « un programme d’études pour aider le personnel des Lakers à enrichir ses connaissances sur les sujets les plus urgents du moment, ainsi que pour aider à identifier les moyens par lesquels l’équipe peut être plus active et efficace pour générer du changement ».

En d’autres termes, sensibiliser davantage en interne dans l’optique de lutter contre le racisme systémique.

« Elle jouera un rôle clé dans la mise en œuvre de programmes éducatifs sur la race et le racisme pour nos employés et nous aidera à mettre l’accent sur l’équité raciale dans nos tâches quotidiennes », s’est réjoui Tim Harris, le président des opérations commerciales.

Au-delà de ce recrutement, la franchise encourage ses employés à profiter du « Juneteenth », fêté ce vendredi, pour s’informer davantage sur l’histoire et l’état actuel des relations raciales dans le pays. Ce « jour de l’Émancipation », célébré depuis plus de 150 ans, commémore l’abolition de l’esclavage au Texas.

La franchise va également mettre à disposition de son personnel des documents de lecture sur le sujet de l’inégalité raciale, avec aussi la possibilité de projeter un film consacré à John Lewis, un parlementaire américain, figure du mouvement afro-américain des droits civiques. En parallèle, les Lakers prévoient plusieurs actions caritatives, dont le don d’appareils iPad en direction de quatre organisations locales.