Evan Fournier pointe du doigt les problèmes liés à une reprise aussi tardive

Les violences policières aux Etats-Unis et en France, le racisme, la finale de Koh-Lanta, les réseaux sociaux… Sur RMC, Evan Fournier a répondu à de nombreuses questions d’actualité, générales et personnelles, et bien sûr la reprise de la NBA est l’événement marquant de ces derniers jours, et ce sera tout près d’Orlando, à Disney World.

« Je suis content, excité à l’idée de rejouer. Après, on ne peut pas faire abstraction de tous les à-côtés. Être dans une bulle pendant six semaines, jouer dans des salles vides, ça va être un contexte vraiment particulier » rappelle le Français chez nos confrères. « On est content de rejouer mais on se pose beaucoup de questions, aussi. Comment ça va se passer ? Est-ce que quelqu’un va choper le Covid ? C’est un sentiment un peu bizarre, quand même. »

« Ça va nous mettre dans une position inconfortable pour les années à venir »

Selon l’arrière/ailier du Magic, les joueurs n’ont pas peur de reprendre, et les vraies questions concernent la logistique et la présence de proches. « Ils ne seront pas là. On parle seulement de faire venir les familles après le premier tour des playoffs. Il y aura 1 600 personnes dans la bulle. Les équipes qui seront éliminées partiront donc on pourra les remplacer par les familles. Mais pendant les six premières semaines, personne. Ça saoule. On a un fils d’un an. Être seul pendant six semaines, ce n’est pas facile. On n’a pas le choix, on va s’organiser. »

Autre problème : le décalage de la prochaine saison. La saison 2019/20 va se terminer début octobre, et la prochaine débutera au mieux en décembre. Ce qui pourrait l’empêcher d’aller aux Jeux olympiques de Tokyo.

« Ce n’est pas sûr qu’on y soit. C’est ça, le problème. Ça aurait été mieux qu’on s’arrête là (en NBA). Ça va nous plomber les années à venir. Le Game 7 des finales, ce sera le 12 octobre. La saison prochaine commencerait en décembre. Mais le camp d’entraînement sera sûrement repoussé. Comment on fait ? Une saison complète, si on veut faire le maximum d’argent, ça nous fait jouer jusqu’en juillet. Donc il n’y a pas de JO. Et à quel moment tu reprends une saison normale ? Ça va nous mettre dans une position inconfortable pour les années à venir. »

L’intégralité de l’interview sur RMC