Erik Spoelstra ne veut pas faire de tri dans son staff

La logique de « bulle » imaginée par la NBA pour cette reprise à Disney World va limiter le nombre de personnes présentes. Si bien que les coaches pourraient devoir composer un staff d’assistants réduit.

Pour Erik Spoelstra, c’est encore loin. Il sait en revanche une chose : à cause de son âge, Pat Riley (75 ans) ne devrait pas être présent à Orlando.

« La seule chose que je peux dire, c’est que je ne veux pas entrer dans la logique ‘essentiel’ ou ‘non essentiel’ au staff », assure le coach du Heat au Sun Sentinel. « Ce n’est pas juste, pour aucun des membres du staff. Les circonstances sont extrêmes et je n’ai pas encore décidé de tout ça. Je n’ai pas encore décidé qui viendra ou non. On agira en conséquence le moment venu. »

Sans doute privé de son mentor, le coach floridien est très serein. Il sait qu’une coupure de près de quatre mois aura un impact mais ses joueurs sauront, d’après lui, se remettre en selle pour ce moment de « pure compétition ».

« Ce sera différent. Ce ne sera pas une situation normale comme on en connaît lors du training camp fin septembre où on se prépare pour un marathon de huit mois. Cette année, physiquement, mentalement et émotionnellement, ce ne sera pas pareil. On sera dans une logique de sprint, pour une course rapide. Heureusement, notre groupe est construit sur l’alchimie. Une partie de notre réussite ne se situe pas dans les systèmes, mais dans la capacité de nos joueurs à lire et réagir aux situations. Donc on va revenir très vite. »