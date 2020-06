Le patron des Rockets ne pense qu’au titre

Et si c’était cette année ? Alors qu’on avait laissé les Rockets en mode expérimental, à jouer sans pivot, avec plus ou moins de succès, le repos qui a permis à tout le monde de retrouver la forme et la configuration inédite des phases finales offrent des perspectives d’espoir dans le camp texan.

Pour Tilman Fertitta, alors que sa formation reste sur deux demi-finales et deux finales de conférence sur les cinq dernières années, Houston aura, comme chaque année, une chance d’aller au bout. Avec ou sans fans, avec ou sans avantage du terrain, l’objectif restera le même…

« Nous nous préparons à jouer huit matchs et à entrer en playoffs, » a-t-il confié. « Lorsque nous commencerons, ce sera comme n’importe quelle autre saison. Nous sommes concentrés sur ce qui se passe sur le terrain. Peu importe qu’il y ait des fans dans les tribunes ou pas. Il va y avoir un champion NBA. Dans vingt ans, personne ne saura que la saison a été écourtée. De la même façon que je ne sais pas qui était ou n’était pas un champion quand il y a eu des saisons raccourcies ».

Meilleurs qu’avant avec le tandem Westbrook-Harden ?

Sur le papier, avec l’arrivée de Russell Westbrook pour épauler James Harden, Houston n’a jamais semblé autant en mesure d’aller décrocher un titre.

Tilman Fertitta y croit, même si ses deux leaders courent toujours, tous les deux, après une première bague.

« Je ne pense pas que je puisse avoir deux meilleurs gars pour essayer de nous mener à un titre, et ils le méritent pour leur légende, » a-t-il ajouté. « Je veux qu’ils gagnent un championnat pour l’empreinte qu’ils laisseront parce qu’ils sont deux des meilleurs joueurs dans ce qu’ils font. Personne ne mérite plus un titre que James Harden, Russell Westbrook, P.J. Tucker, Eric Gordon et Austin Rivers, ou des gars comme Robert Covington. Ils méritent une bague. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça arrive ».