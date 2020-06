Phoenix au complet pour la reprise ?

Il faudrait un miracle pour que les Suns décrochent une place en playoffs, mais les joueurs de Monty Williams seront à Disney World pour finir la saison, et la bonne nouvelle, c’est qu’ils seront a priori au complet.

Au moment de la suspension de la saison, Frank Kaminsky et Kelly Oubre Jr. étaient à l’infirmerie, et ils se remettaient chacun d’une opération. On ne pensait pas les revoir en avril, mais le 31 juillet prochain, ils devraient être en tenue.

« On y pense. Je ne crois pas qu’on ait joué un seul match avec tout le monde en bonne santé » expliquait ainsi Frank Kaminsky, qui en termine de sa convalescence en s’entraînant dans les installations des Suns. « Ça nous donnerait vraiment quelque chose sur laquelle s’appuyer. Même si ce n’est que cinq matches, je pense qu’on est un groupe très compétitif. Tout le monde veut jouer et prouver des choses. »

Les Suns auront donc huit matches pour « prouver des choses », et Kelly Oubre Jr. devrait aussi être de la partie. Opéré le 3 mars d’une déchirure d’un ménisque, l’ailier devait initialement être absent quatre semaines, et il en est aujourd’hui à douze semaines de convalescence.

Avec quasiment deux mois de plus avant la vraie reprise, son genou devrait être prêt.

« Je m’attends à ce qu’il joue » a d’ailleurs confirmé le propriétaire Robert Sarver dans l’émission Burns & Gambo, et Phoenix pourrait présenter son cinq idéal avec Ricky Rubio, Devin Booker, Kelly Oubre Jr., Mikal Bridges (ou Dario Saric) et Deandre Ayton. Huit matches pour qu’ils jouent ensemble et préparent ainsi la prochaine saison puisqu’ils sont tous sous contrat.