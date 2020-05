Confiné avec Kemba Walker, Grant Williams a profité des installations de son coéquipier

À Los Angeles, les Lakers et les Clippers ont conduit des entraînements privés afin de se préparer pour la reprise de la saison. À Boston, Kemba Walker et Grant Williams ont trouvé une autre solution… en se confinant ensemble !

« Je suis content qu’il y ait même pensé », explique le rookie. « C’était incroyable. On a juste traîné ensemble. Pour se détendre, mieux se connaître, ainsi que travailler ensemble parce que nous sommes ici, isolés… »

Ayant grandi et joué au lycée à Charlotte, en Caroline du Nord, Grant Williams était ainsi ravi de retrouver une région qu’il connait bien, lorsque Kemba Walker lui a gentiment proposé de le rejoindre dans sa maison de 750 mètres carrés, dans laquelle il résidait durant ses années chez les Bobcats/Hornets.

Une maison qui comporte également une salle de musculation, mais également un terrain de basket en extérieur.

« Il me l’a proposé parce que je réfléchissais à rentrer chez moi (dans sa famille) et j’étais inquiet parce que je savais que j’allais devoir souvent sortir de la maison, pour trouver des endroits où m’entraîner, si possible, où aller quelque part pour au moins rester actif. Il m’a dit : « Si tu veux, tu peux rester avec moi », donc j’ai accepté son offre et je lui en suis reconnaissant. »

Les deux Celtics ont donc pu s’entraîner ensemble pendant cette période de confinement, et la cohabitation semble s’être plutôt bien passée.

« Il est génial parce qu’il est à l’aise », continue Grant Williams. « Il n’est pas très exigeant sur l’entretien ou des trucs du genre. Donc c’est un mec génial. C’est l’une des meilleures personnes que j’ai rencontrées tout au long de ce processus. C’est un gars authentique. Il ne fait que se détendre, jouer et regarder des films, en gros. Il fait aussi tout ce qu’il peut pour s’entraîner, mais c’est à peu près tout. »