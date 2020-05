La compagnie de Magic Johnson injecte 100 millions de dollars pour aider les petits commerces

Avec l’épidémie du Covid-19, c’est toute l’économie des États-Unis qui est quasiment à l’arrêt. Pour aider les entreprises à traverser la période, Donald Trump a ainsi lancé un grand plan d’aide économique, le « Paycheck Protection Program », chargé de distribuer 669 milliards de dollars de prêts aux sociétés en difficulté.

Un plan très critiqué car les responsables en charge de choisir les bénéficiaires ont surtout aidé les grosses entreprises, ou celles de leurs proches et de leurs connaissances, laissant de côté les moyens et petits commerces. Les Lakers avaient par exemple reçu 4,6 millions de dollars, qu’ils ont finalement rendus…

Pour tenter de soutenir les commerces qui ne parviennent pas à obtenir les prêts par manque de relations, la compagnie d’assurances de Magic Johnson (EquiTrust Life Insurance Co.) s’est ainsi associée à MBE Capital Partners pour injecter 100 millions de dollars à destination des petits commerçants, surtout des femmes et des membres des minorités qui n’ont pas été aidés. Le but est avant tout de garantir 5 000 prêts.

« C’est, quand on y pense, une question de vie ou de mort pour beaucoup de chefs d’entreprise. Ils n’ont personne d’autre vers qui se tourner », a ainsi expliqué Magic Johnson au Wall Street Journal. « Nous savions pourquoi l’argent avait disparu et ne pouvait pas parvenir aux petites entreprises, en particulier aux petites entreprises des minorités, parce qu’elles n’avaient pas d’excellentes relations avec les banques. C’était facile à comprendre. »

Pour Magic Johnson, c’est donc un moyen d’aider la communauté afro-américaine des Etats-Unis, très durement touchée par l’épidémie, tant sur le plan sanitaire que sur le plan social et économique.