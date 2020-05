Brad Stevens ne s’inquiète pas de la qualité du jeu si la saison reprend

Puisqu’il est désormais établi que les salles seront vides lorsque la NBA reprendra, les joueurs et les coaches tentent d’imaginer cette entrée dans une ère nouvelle et inédite. Chacun tente d’y trouver un minuscule atout et pour Brad Stevens, ça peut offrir un spectacle intéressant.

« J’imagine que jouer sans public ressemblera davantage à une ambiance d »entraînement, et je pense qu’on peut dire que ces gars ne se défoncent pas moins à l’entraînement » a rappelé le coach des Celtics lors d’une visioconférence avec des abonnés à l’année aux rencontres de Boston. « En fait, parfois, dans ces salles silencieuses où l’on peut entendre tout ce qui se dit, ça peut même être plus bouillant. Et donc je pense que ça pourrait être du très bon basket si on est capable d’en faire. »

Mais avant cela, la reprise sera prudente et graduelle, et Boston ne fait partie des villes où le confinement sera allégé la semaine prochaine.

« Les mots manquent pour dire combien nous serons heureux lorsqu’on aura une vraie chance de rejouer, et ce bonheur sera même exponentiel lorsque ce sera au TD Garden devant nos fans. Je pense qu’on est tous impatients de vivre ce moment et de se sentir libre de faire ce qu’on veut et d’en avoir conscience. »