Covid-19 : le co-propriétaire des Warriors vend sa bague de champion de 2015 aux enchères dans le cadre du « All In Challenge»

Co-propriétaire des Warriors depuis 2010, Peter Guber a décidé de participer à l’effort pour lutter contre le Covid-19 en mettant aux enchères sa bague de champion obtenue en 2015. Le prix de départ est de 50 000 dollars, les enchères s’élèvent en ce moment à 70 000 dollars, à dix jours de la deadline.

Un objet qui a beaucoup plus de valeur symbolique que financière pour l’homme d’affaire, producteur à Hollywood et également actionnaire minoritaires des Dodgers et du LAFC, dont la fortune s’élève à 800 millions de dollars.

Mais cette démarche entre dans le cadre du « All In Challenge » destiné à multiplier ce genre d’initiatives pour élargir la mobilisation. Il a ainsi nommé le joueur de baseball Adrian Gonzalez et le hockeyeur Luc Robitaille pour le rejoindre au sein d’un panel de stars impressionnant : Gwyneth Paltrow, Matthew McConaughey, Leonardo DiCaprio, Will Ferrell, Tom Brady ou encore Drake.

Et la NBA n’est pas en reste : les Clippers permettent ainsi d’être assistant coach de Doc Rivers pendant une journée, Magic Johnson a lui pensé à un H.O.R.S.E et des places en bord de terrain pour voir les Lakers, comme Joel Embiid à Philly, le pivot rajoutant en plus un maillot dédicacé, alors que Jayson Tatum offre de son côté un dîner pour le grand gagnant et trois de ses amis. Shaquille O’Neal propose quant à lui de se faire massacrer dans un match de 3-contre-3, et Dwyane Wade une journée à faire du vin.