Gordon Hayward : « C’est nouveau pour tout le monde »

« C’est difficile à imaginer ». Comme tout le monde, Gordon Hayward est dans le flou total quant à la suite des évènements, alors que la NBA est à l’arrêt depuis désormais un mois.

« J’y ai un peu réfléchi, et peu importe le scénario qui nous sera présenté, ce sera sans doute quelque chose qu’aucun joueur n’a connu auparavant, que ce soit un regroupement à Las Vegas ou ailleurs, peut-être sans fans… Jouer sans fans, ce serait vraiment bizarre, presque comme un scrimmage durant le training camp », ajoute-t-il.

L’ancien joueur du Jazz fait le nécessaire pour se maintenir en forme, entre vélo d’appartement, poids et haltères, au cas où une bonne nouvelle arrivait. De l’entretien physique pur qu’il faudra agrémenter d’autres exercices en cas de retour à la compétition, pendant « au moins » deux semaines avant de pouvoir jouer dans de bonnes conditions.

Un ajustement physique et mental

« Ça fait déjà quatre semaines que les gars n’ont pas vraiment pu aller sur un terrain pour jouer au basket, » poursuit-il. « On aura besoin d’au moins deux ou trois semaines d’entraînement, être en mesure de pouvoir courir sur l’ensemble du terrain, sauter, pouvoir jouer au basket afin de reprendre sans se mettre en danger ou se blesser. C’est nouveau pour tout le monde et c’est quelque chose qu’il faut prendre en considération : la santé des joueurs, ne pas précipiter la reprise de la saison ou jouer trop de matchs sur une courte période ».

Gordon Hayward avance aussi l’aspect mental, les joueurs ayant également à faire face à une situation inédite, un mois après l’arrêt brutal de la saison, au moment où ils sont censés être au meilleur de leur forme.

« Je pense que la partie mentale et émotionnelle va aussi être sans doute quelque chose qu’on va devoir travailler lorsqu’on va revenir. On était dans l’état d’esprit où on était en plein milieu de la saison, pour ensuite passer au néant pour une longue période dont on ne sait pas combien de temps elle va durer. Ça va être un ajustement de se remettre dans le bain. Particulièrement si on revient presque pour les playoffs. Il va falloir vite reprendre le fil, être à nouveau à fond, concentrés ».