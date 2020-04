En plus de 30 ans de carrière en tant qu’agent, Arn Tellem a quasiment tout connu. Les longs « lockouts », les ralentissements économiques… « On a dû faire face à la tragédie du 11 septembre, qui a eu un impact », mentionne aussi l’actuel vice-président des Pistons. Avant d’ajouter : « Mais rien de tel », comparé à la situation actuelle.

Après Utah, Detroit a été la seconde franchise qui a annoncé avoir été touchée par le virus, avec la contamination de Christian Wood. Outre ce dernier, d’autres membres de la franchise ont été testés positifs selon le dirigeant, dont un « scout » qui s’est retrouvé dans un état très critique dans le Tennessee, mais dont l’état de santé s’est amélioré.

« Notre seule préoccupation pour l’instant est la santé et le bien-être de nos employés, de leur famille et de notre communauté », lâche le dirigeant dont les 250 employés vont continuer à être payés, sans licenciements imminents.

La crise actuelle, qui a mis fin à toute activité basket, impose de revoir la « routine » du club. « On essaie du mieux qu’on peut de prendre de l’avance, » décrit Arn Tellem. « En temps normal, on parle des prochains matches, de la Draft, de la « free agency », de toutes ces choses dans nos publicités et de notre contenu en ligne et, évidemment, on change ce contenu maintenant. » Place désormais aux appels aux dons, aux précautions sanitaires…

Mais derrière les enjeux promotionnels se cachent aussi les enjeux à plus long terme. « C’est le moment de réfléchir pour l’entreprise, il faut vraiment regarder ce que nous faisons, voir ce qui se passe et comment nous devons adapter notre business à l’avenir, » énumère le dirigeant, dont la franchise participe à un don de 350 000 dollars accordés à une organisation de secours alimentaire locale. « On ne sait pas où tout cela va finir, mais on doit se préparer aux nombreuses issues différentes. »

Arn Tellem conclut : « Lorsque nous aplatirons la courbe (des contaminations) et que nous serons sur la pente descendante, le sport professionnel et tous les sports joueront un rôle important dans la guérison du pays. »