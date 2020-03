Brad Stevens a mis le basket au second plan

Ne comptez pas sur Brad Stevens pour être derrière ses joueurs pendant cette période de confinement. Le coach des Celtics prend de leurs nouvelles, mais le ballon orange est très loin.

« On est comme le reste du monde. Le basket est bien loin en arrière-plan » estime le coach, interrogé par USA Today. « Je pense que le plus important aujourd’hui, c’est d’être une communauté de collègues, une communauté d’amis et de gens qui prennent soin d’eux, et qui font en sorte que tout aille bien pour chacun. Chacun prend des nouvelles des autres chaque jour. Je pense simplement que ce n’est pas le moment approprié pour les bassiner avec du basket. »

Lui-même a fait une pause pour se concentrer sur sa famille. « On est dans notre propre petite bulle, en quarantaine et isolés. On dit que rester chez soi confiné est gênant, quelle blague ! Il y a tellement de gens qui se donnent à fond en ce moment pour aider nos populations, pour aider les malades, en mettant leur propre vie en danger… À chaque fois que vous allumez la télévision, ça frappe encore davantage. »

Réapprendre à s’entraîner dans son coin

D’un point de vue basket, la franchise a fait installer des vélos d’appartement et du matériel de musculation chez chacun des joueurs. C’est le minimum pour rester en condition, et il semble évident qu’un mini-camp d’entraînement sera nécessaire si une reprise est prévue dans quelques semaines ou quelques mois.

« Il y a en fin de compte le besoin d’une sorte de ré-acclimatation aux exercices individuels pour maintenir votre propre condition physique, ce que nos gars essaient de faire du mieux possible dans leurs maisons et dans leurs appartements » poursuit Brad Stevens, qui se projette un peu sur les enjeux d’une reprise : « Je pense que ce sera intéressant, et ça suppose que nous recommencerons à jouer. Je sais qu’ils jonglent entre une tonne de scénarios en ce moment. Il ne fait aucun doute qu’il y aura une sorte de remise en forme, une phase de ré-acclimatation qui devrait en faire partie. »