29 mars 2010 : Dirk Nowitzki en triple-double !

Dwyane Wade n’a finalement pas miné le moral des Raptors : au lendemain de leur défaite de trois points à Miami, ces derniers sont allés gagner de trois points à Charlotte ! C’est Andrea Bargnani et Jarrett Jack qui ont fait la différence en fin de partie avec respectivement 8 et 12 points dans le dernier quart.

Les Spurs n’ont pas aussi bien négocié leur back-to-back : vainqueurs faciles à Boston, les Texans sont tombés dans le New Jersey sans leur homme fort, Manu Ginobili.

Ils ont de la concurrence pour la surprise de la soirée avec les Lakers, battus à la Nouvelle-Orléans malgré les 31 points de Kobe Bryant et les 26 points accompagnés de 22 rebonds de Pau Gasol.

Les champions en titre se relâchent à quelques jours des playoffs et ça grogne en interne. « On doit mieux défendre » clame Lamar Odom. « Si on n’assure pas les fondamentaux, on est dépendant de notre adresse et on ne shootera pas bien à tous les matches. »

Même constat chez Pau Gasol : « Il faut qu’on assure mieux les arrières de chacun, qu’on se couvre mieux mutuellement. L’énergie qu’on met en attaque, on doit l’avoir en défense. » Quant à Kobe, il préfère se taire…

Les Nuggets font eux 0/2 en 24 heures, avec un gros revers à Dallas après celui à Orlando. L’équation était insoluble pour Denver : Carmelo Anthony a terminé à 3/16 aux tirs alors qu’en face, Dirk Nowitzki a compilé son deuxième triple-double en carrière : 34 points, 10 passes, 10 rebonds !

Un succès qui permet aux Mavs de doubler leurs adversaires pour passer deuxièmes à l’Ouest.

Charlotte 101 – 103 Toronto

Dallas 109 – 93 Denver

New Jersey 90 – 84 San Antonio

New Orleans 108 – 101 LA Lakers

Utah 103 – 98 New York