19 mars 2010 : Joe Johnson et Brandon Roy, assassins au buzzer

Les Bobcats restent au coeur de l’actualité, mais dans le mauvais rôle cette fois-ci : les joueurs de Larry Brown se sont fait crucifier par Joe Johnson en prolongation. Comme ailleurs en NBA, ce duel a été marqué par la maladresse de ses acteurs, mais « Iso Joe » a mis le panier le plus important de la partie, au buzzer.

Comme Brandon Roy, qui affichait un 3/17 aux tirs avant de permettre aux Blazers de valider une cinquième victoire de suite précieuse dans la course aux playoffs contre des Wizards qui restent sur douze revers d’affilée. Dans un match (d’un autre temps) dont il faut voir la feuille de stats – aucun joueur à 20 points, à peine 35% d’adresse en cumulé – Portland l’emporte sur le score de 76-74.

LeBron James, Amar’e Stoudemire et Joe Johnson au coeur des rumeurs

Il y a eu plus de spectacle à Phoenix, où les Suns d’Amar’e Stoudemire accueillaient le Jazz de Carlos Boozer, avec un duel entre les deux hommes qui a tenu toutes ses promesses, et dont le premier est ressorti gagnant avec 44 points à 14/16 aux tirs et 16/18 aux lancers francs !

En fin de contrat, « STAT » sait se vendre, et on reparle dans la presse d’un supposé intérêt pour Miami, alors que Dwyane Wade aimerait le rencontrer, lui, mais aussi Chris Bosh et LeBron James. Ce dernier, selon d’autres rumeurs, pourrait être intéressé par la perspective de rejoindre les Knicks si Joe Johnson y atterrit, comme tout le monde s’y attend. Un LeBron James qui est allé chercher ce 19 mars la barre des 15 000 points en carrière, à l’âge record de 25 ans et 2 mois.

[SPOILER ALERT] Le King choisira Miami, Chris Bosh aussi, tandis que qu’Amar’e Stoudemire ira lui à New York, et que Joe Johnson prolongera à Atlanta.

Atlanta 93 – 92 Charlotte

Chicago 85 – 92 Cleveland

Houston 87 – 94 Boston

Indiana 106 – 102 Detroit

LA Lakers 104 – 96 Minnesota

New York 92 – 88 Philadelphie

Phoenix 110 – 100 Utah

Portland 76 – 74 Washington

Sacramento 108 – 114 Milwaukee

San Antonio 147 – 116 Golden State

Toronto 109 – 115 Oklahoma City