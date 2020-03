Coronavirus : les joueurs peuvent rentrer chez eux… en Amérique du Nord

Alors que la NBA leur avait dans un premier temps demandé de rester auprès des franchises, suite à l’arrêt de la ligue à cause de l’épidémie de COVID-19, la ligue et le syndicat des joueurs ont envoyé un mémo conjoint autorisant les basketteurs à rentrer chez eux.

À condition d’être originaire des Etats-Unis ou du Canada.

« À compter de maintenant, les acteurs auront la possibilité de se déplacer hors de leur marché tant qu’ils se trouvent en Amérique du Nord », détaille ainsi le mémo. « Le bureau de la ligue et nous-mêmes (le syndicat des joueurs) recommandons que les joueurs restent sur le marché de leur équipe, mais vous êtes libre de voyager tant que vous vous coordonnez et que vous consultez votre équipe et les conseillers médicaux de votre club. »

Aux Knicks, cela veut par exemple dire que RJ Barrett et Ignas Brazdeikis peuvent rentrer au Canada, mais que Frank Ntilikina n’est par contre pas autorisé à rentrer en France.

« Nous continuons à suivre la situation pour voir s’il est souhaitable de permettre aux joueurs internationaux de retourner dans leur pays », rajoute le mémo.

On aurait ainsi conseillé au meneur tricolore de New York de ne pas revenir dans l’hexagone, surtout que les frontières avec l’Europe se ferment et qu’un retour serait compliqué. Mitchell Robinson et Elfrid Payton sont de leur côté déjà rentrés à La Nouvelle-Orléans pour se confiner auprès de leurs familles.

Les « activités de groupe », les « séances d’entraînement en groupe », les « réunions » et les « séances de travail physique » étant toujours interdits, les basketteurs ne peuvent ainsi plus que travailler individuellement, et ils n’ont pas forcément besoin d’être dans la ville de leur franchise pour le faire.

Il leur suffit simplement de rester en contact avec le club pour mettre en place le programme individuel à suivre.