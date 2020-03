Les contrôles anti-dopage suspendus pendant l’arrêt de la saison !

C’est une décision qu’on n’avait pas vu venir… Yahoo! Sports annonce que le syndicat des joueurs est parvenu à un accord avec la NBA sur la suspension des contrôles anti-dopage pendant que la saison est arrêtée ! Selon la convention collective, les joueurs sont soumis pendant l’année à six contrôles avec prélèvement d’urine. C’est environ un tous les deux mois, de manière aléatoire.

Parmi les substances prohibées, on trouve la marijuana et de nombreuses voix s’élèvent depuis quelques années pour que le cannabis ne fasse plus partie des produits considérés comme dopants, et peut-être que cette mesure aussi exceptionnelle que temporaire vise à autoriser les joueurs à « fumer » pendant cette période.

A lire : notre dossier sur la NBA et le dopage

Dernièrement, c’est Kevin Durant himself qui avait défendu l’usage de la marijuana. « Ça fait partie de ces plantes qui sont appréciées pour leur goût. Si vous appréciez, vous aimez ça » expliquait-il dans l’émission bien nommée « All The Smoke ». « Ce n’est nuisible pour personne. Cela ne peut qu’être utile et permettre de faire de bonnes choses. Je pensais que ça ne serait plus un énorme sujet à débattre. »

Pour Kevin Durant, le cannabis devrait être rangé dans la même catégorie que le café ou l’alcool… « Tout le monde dans mon équipe prend du café tous les jours. Ils prennent de la caféine tous les jours. Ou il y a des gars qui sortent prendre un verre de vin après les matches, ou qui boivent un coup ici ou là. La marijuana devrait être de cette espèce. Pourquoi en parle-t-on encore ? Ça ne devrait même plus être un débat. J’espère qu’on pourra mettre tout ça derrière nous, et comprendre que ça n’a juste pour effet que de permettre aux gens de prendre du bon temps, d’avoir faim et de les réunir. Cette plante réunit les gens. On commence à voir des gens qui sortent de prison pour usage de marijuana. C’est la prochaine étape, et il faut que ça avance… C’est une plante qui existe pour une raison : réunir les gens. J’espère qu’elle sera retirée de la liste, surtout en NBA. »

Rappelons que ces derniers mois, plusieurs joueurs ont été suspendus pour dopage, qu’il s’agisse de John Collins, Wilson Chandler ou Tyreke Evans. Ce dernier a même été banni de la NBA pour deux ans.