Pas de panique chez les Clippers

C’était un dimanche de premières pour les Clippers hier : première défaite face aux Lakers et premier revers depuis que le groupe est au complet, alors que ce dernier avait raflé dix victoires en dix matchs jusque-là.

Ce faux pas face au leader de la conférence Ouest, chauffé à blanc par son duel remporté quelques jours plus tôt contre Milwaukee, aurait pu être accompagné d’un zeste d’interrogation et d’incertitudes dans les rangs des troupes de Doc Rivers. Mais il n’en est rien, les Clippers sont déterminés à poursuivre leur marche en avant.

« C’est dur de battre une équipe trois fois de suite dans cette ligue, » a relativisé Paul George, auteur de 31 points mais réduit à deux unités dans le dernier acte. « Ils nous ont battus sur ce troisième match, il nous en reste encore un. En tout cas, ce n’est pas une défaite qui nous fait reculer. Ils ont joué comme une équipe qui voulait vraiment décrocher la victoire. Ils sont venus et l’ont emporté aujourd’hui. On se retrouvera, c’est la vie. On n’est pas touchés par ça, il faut continuer à avancer. »

Les Clippers ont mal joué, mais ils ont tenu la baraque

Kawhi Leonard (27 points, 2 rebonds) a également connu une triste première, terminant son match sans aucune passe décisive. Plus globalement, le jeu offensif des Clippers a été plutôt pauvre face à une défense des Lakers bien en place, avec 12 petites passes décisives, là aussi leur pire marque de l’exercice 2019-2020.

Doc Rivers s’est même montré positif, assurant qu’avec la production de ses joueurs sur ce match, les Clippers peuvent même s’estimer heureux d’avoir tenu jusqu’au bout, à deux possessions d’écart dans le « money time ».

« Les Lakers ont joué plus physique, ils étaient plus dedans et ont mieux exécuté leur plan de jeu que nous, vraiment. Le fait qu’on ait eu notre chance, c’était même incroyable pour moi. Je pense vraiment qu’ils ont montré un meilleur état d’esprit sur ce match, alors qu’on a été bien mieux sur ce point lors des deux premiers matchs. »

Le « seum » de Pat Beverley

Seul Patrick Beverley, toujours amer dans la défaite, a laissé transparaître de l’amertume, lorsqu’on lui a demandé le défi que représentait de défendre sur LeBron James : « Aucun défi » a répété deux fois avec agacement celui qui s’était distingué en défendant sur Kevin Durant lors de la dernière campagne de playoffs. « Pas compliqué du tout », a-t-il ajouté lorsqu’il a été invité à s’exprimer sur la difficulté de défendre sur le « King » et ses changements demandés pour ne pas avoir à le jouer en un-contre-un.

« On doit les féliciter, ils ont pris ça personnellement… Mais ce n’est qu’un match. Bien sûr, le fait de vivre à Los Angeles et de devoir vivre avec cette défaite. Mais il faut savoir passer à autre chose, continuer à s’améliorer, et c’est ce qu’on va faire. »

La rivalité Lakers/Clippers continue de monter gentiment en intensité. « On se reverra », a ainsi lâché Doc Rivers en conclusion de son intervention auprès des médias. Les deux formations s’affronteront effectivement une dernière fois d’ici un mois en saison régulière. Avant un duel épique en playoffs ?