Toujours à l’arraché, le Thunder décroche une 5e victoire de suite

Après son sans-faute à l’extérieur, le Thunder retrouve son public, et les hommes de Billy Donovan débutent correctement cette rencontre. Trouvés par leurs coéquipiers, Steven Adams et Nerlens Noel brillent sous le cercle et permettent à leur équipe de faire la course en tête (16-14).

Mais Sacramento a des arguments à faire valoir. Adroit, Nemanja Bjelica trouve la mire à 3-points puis score sur un alley oop. Les Kings jouent bien et surtout ils sont agressifs vers le cercle. Kent Bazemore et Harrison Barnes attaquent les intervalles afin de scorer, de provoquer des fautes ou de trouver un coéquipier. Après 12 minutes, les Kings mènent (27-25).

Sacramento et Kent Bazemore surfent sur cette bonne fin de premier quart-temps. Agressifs sur pick-and-roll, les Kings posent de gros problèmes à la défense d’OKC qui n’arrive pas à contrôler un Alex Len très présent dans la raquette. Trouvé par Yogi Ferrell, Buddy Hield a tout le temps d’armer son tir et de donner 10 points d’avance aux siens (38-28).

OKC tente de stopper l’hémorragie mais les coéquipiers de Chris Paul sont en retard sur les extérieurs adverses. Pourtant, Shai Gilgeous-Alexander fait des différences incroyables balle en main pour scorer ou trouver Adams mais la jeune pépite ne peut pas tout faire tout seul. Très talentueux, SGA semble être le seul capable de scorer pour l’instant.

OKC ne peut pas défendre

Sur son banc, Billy Donovan demande à ses hommes d’être plus présents défense, mais ils ont raté leur première mi-temps. Auteur de trois tirs primés, Hield punit avec sans froid chaque retard défensif, et Bogdan Bogdanovic au buzzer augmente encore plus l’avance des siens grâce à son poignet magique : OKC est dans le doute (61-50).

Trouvé par Steven Adams au retour des vestiaires, Danilo Gallinari écrase un énorme alley oop pour réveiller la salle. Le souci, c’est que son équipe a toujours autant de mal à se faire violence en défense. Ils laissent la balle circuler trop facilement et face à de bons joueurs de basket, cela ne pardonne pas. D’abord poste bas puis dans le corner, Harrison Barnes score comme bon lui semble. Puis Bjelica envoie deux bombes à 3-points et met sous silence tous les fans d’OKC. Sacramento se balade et brille de nouveau sur pick-and-roll, comme lorsque Bogdanovic sert Alex Len qui en profite pour montrer à Nerlens Noel sa puissance sous le cercle (80-63).

Le réveil du Thunder : 18-2 en cinq minutes !

OKC doit réagir. Chris Paul le sait et il motive ses hommes. C’est d’ailleurs lui qui montre l’exemple offensivement mais surtout défensivement. Car le Thunder ne pourra revenir dans ce match que s’ils arrivent à enchaîner les stops défensifs. La paire Paul/Schroder se montre très agressive balle en main et Noel est redoutable des deux côtés du terrain. Sacramento n’arrive plus à marquer le moindre panier et la salle est en feu. OKC vient d’infliger un 18-2 à un adversaire complètement déboussolé. Gilgeous-Alexander à 10 secondes du buzzer fait lever toute la foule d’un nouveau tir à 3-points. OKC a renversé la vapeur en moins de 5 minutes (82-81).

Touchés, les Kings tentent de remettre la machine en route, mais ils souffrent face au talent de Gilgeous-Alexander. Ce dernier a un terrible premier pas et sa connexion avec Chris Paul est magnifique. OKC prend les commandes au score (83-82). Mais il est hors de question que Sacramento jette l’éponge aussi facilement. Les deux équipes se rendent coup pour coup et Sacramento profite de l’avantage de taille de Barnes poste bas pour scorer et répondre à un Gallinari en grande forme (95-95).

Le festival Chris Paul

La star italienne redonne l’avantage d’un nouveau gros tir à 3-points imité par un Chris Paul en mode patron dans ce money time. Sacramento vacille devant l’ultra small ball d’OKC. Personne chez les Kings n’est en mesure d’arrêter SGA et Schroder quand ils sont lancés vers le cercle. Ces deux joueurs ont du feu dans les jambes et c’est tout Oklahoma qui en profite (105-99). Touchés mais pas coulés, les Kings veulent se battre jusqu’au bout. Bogdanovic et Barnes donnent tout ce qu’ils ont mais ils doivent faire face à un Chris Paul rayonnant.

CP3 sait comment gérer ce genre de fin rencontre. Par deux fois il demande un pick-and-roll dans l’axe. D’une passe splendide entre les jambes, il envoie Adams écraser un énorme dunk puis sur l’action suivante c’est lui comme un grand qui s’en va marquer. Impeccable sur la ligne des lancers-francs pour conclure ce match, Chris Paul aura répondu présent (112-108). C’est la marque des grands joueurs, et OKC se rapproche du quatuor de tête avec cette 5e victoire de suite.

