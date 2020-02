Les Kings enchaînent face aux Warriors et se rapprochent du Top 8

Toujours privés de Draymond Green et de Stephen Curry, dont le retour à la compétition a été officialisé pour le match de dimanche face aux Wizards, les Warriors ont du mal à se mettre en route.

Harrison Barnes se rappelle au bon souvenir des Warriors

Harrison Barnes (21 points), l’ancien Warrior, en profite alors pour mettre son équipe devant au score. Le King marque 14 points dans le premier quart-temps alors qu’en face le duo Andrew Wiggins (16 points) – Marquese Chriss (21 points, 10 rebonds) en compte 15 points. La maladresse longue distance de Golden State les voit toutefois déjà être distancés après douze minutes de jeu (33-22).

Sacramento enfonce tout de suite le clou pour prendre 16 longueurs d’avance sur un lay-up d’Harry Giles (40-24). Dans le sillage de Bogdan Bogdanovic (17 points) et des neuf pertes de balles adverses, les Kings contrôlent la rencontre malgré les dunks féroces de Chriss. Il faut un sursaut d’Andrew Wiggins en fin de quart-temps pour limiter la casse pour les Dubs alors qu’ils rentrent aux vestiaires à 1 sur 17 de loin (55-43) !

Sursaut d’orgueil trop court pour Golden State

Discret jusqu’ici, De’Aaron Fox (21 points, 5 passes décisives) marque cinq points de suite dès l’entame de la deuxième mi-temps pour mettre les Kings à +18 (61-43). Au fond du trou, les Warriors parviennent toutefois à réagir. L’activité de Ky Bowman réveille les troupes de Steve Kerr.

Le meneur agresse la défense de Sacramento, finit au cercle ou aux lancers francs et envoie Chriss au alley-oop pour réveiller le Chase Center. Golden State inflige alors un 16-2 à son adversaire pour relancer le match (63-59). Sacramento finit par stopper l’hémorragie et le trio Cory Joseph – Harry Giles – Bogdan Bogdanovic lui permet de laisser passer l’orage et de garder les Warriors à distance avant le dernier quart temps (81-73).

Trois tirs primés de suite de Buddy Hield (19 points) dans les deux premières minutes de la dernière période éclipsent les minces espoirs de victoire de Golden State (90-73). Jordan Poole et Damion Lee ont beau tout tenter, les Warriors n’ont pas les ressources nécessaires pour faire face au barrage d’adresse de Buddy Hield et de ses coéquipiers. Les Kings enchainent donc une troisième victoire de suite pour rester en embuscade dans la course à la huitième place à l’Ouest.

