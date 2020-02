Rising Stars Challenge : Zion Williamson et R.J. Barrett prêts à (gentiment) en découdre

Pour la première fois depuis la Summer League de Las Vegas, Zion Williamson et R.J. Barrett vont s’affronter sur un parquet NBA. Même si elle avait tourné court, cette première confrontation avait secoué, au propre comme au figuré, la grande ligue. Cette nuit en revanche, si les deux joueurs sont déterminés à mener leur équipe respective à la victoire, et on ne devrait pas avoir droit à un tremblement de terre mais à du bon « trashtalking » des familles.

RJ Barrett a d’ailleurs ouvert les hostilités lors de l’entraînement de la Team World, quand un journaliste lui a demandé s’il comptait défendre sur son ancien coéquipier. « Bien sûr ! » a-t-il répondu. « Vous savez, je le connais mieux que quiconque donc je sais comment le défendre. »

Quelques minutes plus tard, Zion Williamson a accepté le défi avec un grand sourire. « Je vais directement me mettre poste bas alors ! » rigole-t-il.

Si Zion Williamson et RJ Barrett, de part leur aventure NCAA, seront toujours liés, ils connaissent pour le moment une première année bien différente. Le Knick a commencé en trombe alors que le Pelican a raté les trois premiers mois de la saison pour soigner un genou meurtri. Depuis, RJ Barrett a pris le « rookie wall » de plein fouet alors que Zion Williamson a fait des débuts spectaculaires, tant sur le parquet que dans les opérations marketing de la NBA.

La « hype Zion » est lancée, et malgré leur rivalité amicale, RJ Barrett sait que, poste bas ou ailleurs, il n’a aucune chance de l’emporter. « Je vais vous dire un secret : Zion va faire ce qu’il veut et rien ne pourra l’arrêter. »

Propos recueillis à Chicago.