Fin de série pour les Raptors

Durant leur série de 15 victoires d’affilée (record de franchise), les Raptors ont été menés à la pause à cinq reprises. Ils ont montré des ressources, dans des conditions parfois compliquées, pour toujours trouver une réponse.

Là, à Brooklyn, ils ont encore fait les efforts, mais à chaque fois, les Nets ont été solide défensivement pour les écarter. Les champions en titre ont couru derrière les joueurs de Kenny Atkinson, après une entame ratée et un premier acte conclu avec seulement 40 points au tableau d’affichage.

« On était des zombies », a regretté Kyle Lowry. « On n’a pas été bon, c’est aussi simple que ça. On a manqué des tirs, manqué d’agressivité. Il faut leur donner du crédit, ils ont été très bons, nous ont bottés les fesses. Après, ça ne reste qu’un match. »

Une fin de série même. Mais avec les blessures et les absences, c’est déjà remarquable d’avoir enchaîné autant de succès. « C’est ainsi », a commenté de son côté Fred VanVleet. « On n’a pas eu assez de jus pour surmonter les choses. On n’allait pas gagner tous les matches de toute façon. La coupure arrive au bon moment. »

Ce n’est pas le All-Star Break qui brisera donc la belle séquence de Toronto. Il va plutôt faire du bien pour permettre à Marc Gasol et Norman Powell de revenir à la fin du mois. Avec le second bilan de l’Est à mi-saison alors qu’on annonçait un exercice plus rude suite au départ de Kawhi Leonard, l’humeur est très bonne au Canada.

« Si on regarde l’ensemble, on est bien heureux d’en être là », souligne Nick Nurse. « Notre équipe s’est bien battue malgré les absences de certains joueurs. On a grandi et c’était nécessaire pour conquérir une seconde fois le titre. »