Denver et contre tous

Les Nuggets vont bien, très bien même, merci pour eux. La franchise de Denver traverse avec discrétion sa saison, avec parfois des moments d’inquiétude mais aussi des victoires solides. Les deux dernières le prouvent à merveille, et les coéquipiers de Nikola Jokic sont seuls 2e à l’Ouest.

Celle contre le Jazz à domicile était déjà remarquable, mais enchaîner dès le lendemain à Milwaukee, en étant privés de trois titulaires (Jamal Murray, Paul Millsap, Gary Harris), çà l’est encore davantage. Pourtant, ils avaient toutes les raisons du monde de perdre ce match. Personne n’en aurait voulu aux joueurs de Michael Malone. Pas même le coach.

« Ça fait partie de ces matches où j’avais, en fait, l’envie de reposer certains joueurs », révèle Malone dans le Denver Post. « Car j’ai beaucoup demandé à Nikola Jokic ou encore à Will Barton. De plus, on est arrivé à l’hôtel à 4h30 du matin. Mais personne ne voulait manquer ça. Ils m’ont dit qu’ils souhaitaient jouer. »

Pas question donc de se chercher des prétextes. « Pourquoi ne pourrions-nous pas gagner ce match ? », lance le pivot serbe, auteur d’un triple double. « On a prouvé que ceux qui pensaient ça avaient tort. On ne démarre pas un match en pensant le perdre. On avait des excuses : deuxième match en deux jours, face à la meilleure équipe, Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Eric Bledsoe sont incroyables. On ne souhaitait tout simplement pas baisser les bras. »

L’attitude correcte d’une équipe qui vise le titre

Après avoir manqué leur entame de match, dépassés dans l’enthousiasme, les Nuggets sont montés en puissance. Ils sont restés dans la rencontre en première mi-temps, avant de passer devant après la pause, avec un troisième quart-temps parfait ou presque. Cette victoire, avec une telle attitude, montre le caractère de ce groupe et s’installe déjà comme une référence.

« On sait ce que réclame ce boulot quand on signe un contrat ou qu’on est drafté », rappelle Monte Morris. « Le coach nous a dit qu’à Las Vegas, nos chances étaient minces. Personne ne comptait sur nous, tout le monde disait qu’on n’avait aucune chance. Je sais ce dont on est capable. » Will Barton ajoute : « On est parmi les meilleures équipes de la ligue, dans le premier tiers. Ces équipes ne se cherchent pas d’excuse quand elles visent le titre. Dans notre esprit, on doit gagner, peu importe ce que les autres pensent. »

Avec la manière donc, Denver est installé à la deuxième place de l’Ouest. Il n’y a que trois victoires de retard sur les Lakers, qui seront à leur programme juste avant la coupure du All-Star Game, le 12 février prochain. En attendant, repos, avant un déplacement chez les faibles Pistons (cinq défaites de suite) dimanche soir.