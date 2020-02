Le MVP de la nuit : Damian Lillard toujours bouillant

Dans une soirée au Staples Center marquée par l’émotion et l’hommage à Kobe Bryant, c’est Damian Lillard qui a dominé les débats, continuant sur sa lancée des matchs précédents puisque le meneur de Portland tourne à 48.4 points, 9.8 passes et 8.2 rebonds sur les cinq derniers matchs ! À 54% de réussite dont 56% à 3-points…

Face aux Lakers, il a encore livré un récital, avec 48 points à 17/30 au tir, dont 7/12 de loin, 10 passes et 9 rebonds. Et un troisième quart-temps de feu avec 23 points avec six tirs à 3-points en 12 minutes.

Damian Lillard a ainsi profité de la défense basse de Los Angeles, mais il a aussi trouvé les solutions quand Avery Bradley et Rajon Rondo ont tenté d’augmenter l’intensité défensive, ou quand les Californiens ont multiplié les prises à deux pour lui faire lâcher le ballon. Quand il joue comme ça, il n’y a pas grand-chose capable de le ralentir.