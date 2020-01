Les Nuggets infligent une troisième défaite de rang au Jazz

Officiellement All Star pour la première fois de sa carrière, Rudy Gobert se met en lumière avec un dunk sur la tête de Nikola Jokic. Les deux équipes se tirent bien la bourre avec Michael Porter Jr. en périphérie. De son côté, Donovan Mitchell ne fait pas vraiment honneur à son nouveau statut, à 0 point, mais il crée le jeu pour Utah.

À 4/4 aux tirs et une défense serrée sur Donovan Mitchell, Torrey Craig réalise à l’inverse un début de match parfait pour les Nuggets. Mais Utah termine plus fort, sur un 7-0 avec Jordan Clarkson qui conclut par deux fois à 3-points. Le Jazz emporte ainsi ce premier quart d’une courte tête après sa fin de quart-temps canon (23-21).

Avec Nikola Jokic qui distribue déjà sa 5e passe décisive en deuxième quart-temps, les Nuggets tournent plutôt bien offensivement. Le Jazz a cependant repris l’avantage avec Joe Ingles qui marque à 3-points et un nouveau dunk de Gobert qui déborde Jokic en rapidité. Utah creuse l’écart à 11 unités avec Clarkson et Gobert mais Denver réagit avec Will Barton qui enchaîne cinq points de suite. Le vétéran est encore là pour un tir en stepback en toute fin de mi-temps. Les Nuggets s’accrochent mais ils restent à cinq longueurs à la pause (48-43).

Des Nuggets renversants en troisième quart-temps

La belle soirée se poursuit pour Rudy Gobert et le Jazz au retour des vestiaires. Le ballon circule bien et Bojan Bogdanovic trouve le Français pour un nouveau dunk. À l’inverse, Donovan Mitchell est toujours en travers, toujours à 0 point en troisième quart (0/7 aux tirs mais 7 passes) ! Will Barton continue de jouer les pompiers de service mais Denver trouve davantage d’options avec Jokic qui se met en route et Grant qui frappe dans le coin.

Les Nuggets accélèrent encore la cadence avec Michael Porter Jr qui décoche deux flèches derrière l’arc et PJ Dozier qui rentre un tir au buzzer pour terminer le troisième quart-temps sur un 15-0 cinglant. Denver a repris l’avantage (76-70). Le festival se poursuit avec Jerami Grant qui réussit le 3-points, plus la faute de Donovan Mitchell. Le Jazz est pris dans la tempête et restera muet offensivement pendant quasiment sept minutes !

C’est Jordan Clarkson qui brise la série noire et c’est lui qui va porter les derniers espoirs du Jazz en quatrième quart-temps. L’ancien Laker va tout simplement inscrire 24 des 30 points de son équipe en dernier quart (pour 37 au final), mais Nikola Jokic lui répondra avec 11 points consécutifs, dont un superbe fadeaway par-dessus Rudy Gobert. Avec Mitchell qui finit à 1/12 aux tirs, Utah s’incline pour la troisième fois de suite (106-100).