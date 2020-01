Gordon Hayward dément avoir voulu offrir 60 points à Kobe Bryant lors de son dernier match

Avec le décès de Kobe Bryant, les hommages se sont multipliés de toutes parts, et avec eux les anecdotes.

Quitte parfois à faire dans la surinterprétation, comme lorsque le commentateur Mike Tirico explique à The Ringer que Gordon Hayward, lors du dernier match NBA de Kobe Bryant, a fait exprès de commettre une violation, sur le lancer pour les 60 points de Kobe Bryant, afin de permettre au « Black Mamba » de retirer le lancer franc en cas d’échec. Le signe à ses yeux de l’incroyable « fraternité » qui règnerait en NBA.

Sauf que l’actuel ailier des Celtics a démenti cette interprétation sur son compte Twitter.

« C’est une nuit que je n’oublierai jamais, car je me souviens de presque chaque moment » explique l’ancien du Jazz. « Mon objectif était de me donner au maximum face à Kobe, car c’était sa raison d’être et je voulais lui offrir le meilleur de moi-même. Il a mis 60 points face à moi et je ne lui ai rien donné gratuitement de toute la soirée. Ce qui s’est passé sur la ligne de lancer franc n’était pas intentionnel. Kobe aurait perdu tout respect pour moi si je lui avais donné quelque chose de gratuit. C’est ce qui le rendait si spécial ! »