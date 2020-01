Les Cavaliers, victimes privilégiées de Zach LaVine

La récente blessure de Lauri Markkanen, qui sera absent pendant plusieurs semaines, est venue s’ajouter à celles déjà longues de Wendell Carter Jr. et Otto Porter Jr., qui décornent les Bulls au fil du temps. Zach LaVine se retrouve donc de plus en plus isolé, avec le poids de l’attaque sur les épaules.



Après un match manqué contre les Kings (21 points à 8/21 au shoot), l’arrière des Bulls a retrouvé le sourire en passant ses nerfs sur un adversaire qui lui réussit bien. En effet, les Cavaliers avaient déjà encaissé 42 points lundi soir, et pour finir la semaine en beauté, LaVine en a collé cette fois-ci 44, à 16/30 au shoot.

En premier acte, il a alterné les pénétrations et les paniers près du cercle avec les tirs de loin, finissant la première période avec 27 unités. Toujours avec son style délié et qui ne donne jamais l’impression de forcer. « Il a été incroyable », ne peut que dire son coach, Jim Boylen. « Pénétrer, shooter, en backdoor : il a tout fait. »

Comme il a également gobé 10 rebonds et délivré 8 passes, il ne lui a manqué qu’un triple double pour rendre la soirée véritablement parfaite. Un « TD » qu’il attend toujours depuis le début de sa carrière. « Je n’en ai pas, donc dans les deux dernières minutes, je pensais que je pourrais réussir ces deux passes manquantes », a-t-il commenté, lui qui a été victime de prises à deux pendant la rencontre. « Mais ça me va. Je vais bien finir par en avoir un. »

L’arrière est toujours en mission pour être sélectionné pour le All-Star Game de Chicago dans trois semaines, et avec ses 30 points de moyenne à 48 % de réussite au shoot en janvier, il a de bons arguments. Chicago est actuellement neuvième de l’Est et son meilleur marqueur essaie de se comporter en leader alors que la formation des Bulls est décimée et passe un peu à côté de sa saison.

« Il veut devenir un grand joueur », confirme Boylen. « Il était frustré après la défaite contre les Kings, notre équipe également, et il a répondu. C’est ce que font les grands joueurs. Ils prennent les choses à cœur, ça les dérange les défaites et les mauvaises performances. Il était concentré dans son match. »

Et ce sont encore les Cavaliers qui ont payé l’addition.