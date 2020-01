Le MVP de la nuit : « The Klaw » voit enfin triple

« Comment ça son premier triple-double ? En carrière ? Wow ! » Même Erik Spoelstra a du mal à réaliser. Aussi surprenant que cela puisse paraître, après huit saisons et demie dans la ligue, Kawhi Leonard n’avait jamais atteint un tel alignement statistique, jusqu’à ce déplacement sur le parquet du Heat.

« Comme un boxeur » qui frappe au bon moment

« Je crois que c’est à l’entame du dernier quart-temps que coach (Tyronn) Lue m’a félicité, » note Kawhi Leonard. « Je ne savais pas de quoi il parlait, il m’a appris que j’avais mon premier triple-double. » C’est dire s’il n’a pas les yeux rivés sur le panneau central de statistiques…

Malgré un dunk dans le trafic dans les premières secondes, l’ancien Raptor n’était pourtant pas parti pour une grande soirée. Maladroit et visiblement gêné par les prises à deux du Heat, il a démarré sa partie par un 2/11 aux tirs. Mais en envoyant régulièrement deux joueurs sur lui, en tête de raquette, le Heat a fait le choix d’ouvrir des espaces aux autres Clippers. D’où le quota de passes distribuées par l’ailier.

Kawhi Leonard a vraiment pris la main sur le match dans le troisième quart-temps où il a signé un 5/5 aux tirs, dont trois paniers primés. « C’était comme un boxeur qui a pris son temps avant de mettre trois droites », formule son coach Doc Rivers. Son quatrième tir primé, dans le « money time », a permis de repousser le Heat avant qu’il ne termine sa soirée parfaite aux lancers-francs (11/11). En plus de ses 10 rebonds et 10 passes, il a ainsi inscrit 26 de ses 33 points en seconde période, soit son 7e match de suite à 30 points ou plus.

Pas son objectif de faire des stats

« C’est un grand honneur, » apprécie l’intéressé. « Mais je suis davantage satisfait par la victoire. Ce n’est pas mon objectif de faire des triple-doubles ou des stats. Je joue pour gagner. » Dans le vestiaire, il est allé saluer ses coéquipiers pour l’avoir aider dans sa performance. « Il est tellement altruiste qu’il nous a félicités d’avoir rentré nos tirs pour atteindre ce triple-double », décrit Lou Williams.

Pour son coach, qui pensait lui aussi que son poulain avait déjà vu triple avant, sa performance du soir démontre aussi ses progrès, déjà évoqués en début de saison, à la passe : « Plutôt que d’essayer de forcer, il a obtenu des tirs ouverts pour les autres. Il devient un meilleur passeur plus il avance dans sa carrière. Mais si on le regardait ne serait-ce que l’année dernière, on voyait un scoreur, un rebondeur, un défenseur, un passeur, même chose en playoffs. Il a repris où il s’était arrêté. Il montre son jeu de passes depuis le début de l’année, c’est phénoménal. »