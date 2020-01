Une victoire qui fait du bien au moral des Rockets

Lorsqu’on demande à Mike D’Antoni si cette victoire face aux Nuggets allait permettre à sa troupe d’avancer, le coach des Rockets ne tergiverse pas : « Mon Dieu, je l’espère. » Son équipe et lui ont retrouvé le sourire le temps de cette soirée bienvenue alors que leur moteur déraillait ces temps-ci : cinq défaites sur leurs six dernières sorties.

En laissant, surtout, une drôle d’impression dans le jeu, à l’instar d’un James Harden retombé dans les excès au niveau du tir : sur ce mois de janvier, il ne rentre ainsi que 26% de ses tentatives lointaines mais shoote toujours autant (environ 3/13 par match en moyenne).

Après son affreux 1/17 de l’autre soir, c’est un James Harden beaucoup moins glouton qu’on a retrouvé cette nuit. Moins de tirs pour lui, c’est davantage pour les autres. Eric Gordon a ainsi profité de meilleures séquences collectives (26 passes décisives) pour sanctionner de loin. Au point de signer son meilleur match de la saison avec 25 points (8/11) et son impeccable 6/8 de loin.

« Notre potentiel n’a pas disparu »

Mike D’Antoni souligne d’ailleurs l’importance de voir Russell Westbrook, James Harden et Eric Gordon briller tous les trois le même soir. C’est qui est rarement arrivé jusqu’ici cette saison, Eric Gordon ayant manqué la moitié des matches et les deux autres ne parvenant pas toujours à s’accorder.

« Personne n’aime perdre, » reprend le technicien texan, « et on restait sur une série de quatre défaites de suite. Mais on peut en tirer quelque chose de positif. C’est une bonne chose de jouer avec énergie et détermination. » Et cela même si l’équipe adverse, au bilan certes meilleur que les Rockets, évoluaient sans plusieurs joueurs majeurs (Jamal Murray, Paul Millsap, Gary Harris, Mason Plumlee…).

« Notre potentiel n’a pas disparu, » note James Harden. « Ce soir, on a bien joué. Évidemment, il leur manquait certains joueurs. Mais ça construit la confiance, on essaie simplement de faire les choses correctement. » « Évidemment que ça aide de gagner, » remarque enfin Russell Westbrook. « Mais malgré toutes les difficultés, on doit rester positif. Je sais que c’est parfois difficile quand tu perds, tu es maladroit, tu ne joues pas bien. Mais demain sera un jour meilleur. J’y crois, j’y crois vraiment. »

Houston devra maintenant confirmer avec une série de quatre matches à l’extérieur en six jours à Minnesota, Denver, Utah et enfin Portland.