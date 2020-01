Eric Paschall espère en avoir terminé avec son « Rookie wall »

Depuis un mois, les titularisations se font rare pour Eric Paschall avec les Warriors. Draymond Green absent cette nuit face au Magic, l’intérieur a sauté sur l’occasion pour se montrer. Et ainsi signer son meilleur match depuis près d’un mois et demi avec ses 20 points (8/14) et 9 rebonds.

Le rookie musculeux retrouve des sensations avec un mois de décembre délicat. De 18 points de moyenne en novembre, il est tombé à moitié moins durant le mois suivant, perdant ainsi sa place de titulaire dans le cinq de Steve Kerr. L’explication ? Sa santé. « Je pense que ces blessures (à la hanche notamment) ont été une sorte de bénédiction pour mon corps, pour bénéficier du repos dont j’avais besoin », précise le Warrior qui tournait à 33 minutes de moyenne au début de saison, le plus gros temps de jeu de l’équipe.

Il ne veut pas parler de « Rookie wall » mais cela y ressemble fort : « L’année rookie est probablement la plus longue de toutes parce que juste après l’université, tu participes aux entraînements pré-draft en traversant tout le pays pour un essai, parfois deux jours de suite. Juste après ça, tu rentres dans le camp d’entraînement pour la ligue d’été. Puis c’est le « training camp ». Donc tu n’as pas vraiment de temps de repos. C’était vraiment bon pour mon corps d’avoir du temps pour récupérer. »

Et c’est bon pour Steve Kerr de récupérer un intérieur mobile comme lui. « C’est plus de spacing sur le parquet, » décrit l’entraîneur des Warriors, en référence au 2/5 d’Eric Paschall derrière l’arc cette nuit. « Il est tellement rapide sur son dribble et il a cette force au cercle. Donc lorsqu’il joue au poste 4, même face à un super athlète comme Aaron Gordon, il a toujours l’espace pour aller au cercle et créer quelque chose. »

Steve Kerr estime qu’il est plus difficile pour lui de manœuvrer ainsi lorsqu’il évolue au poste 3 « parce qu’il y a davantage d’intérieurs dans la raquette. (Le poste 4) est plus facile pour lui et il a été fantastique. » Un constat que partage son joueur : « Ouais, je comprends pourquoi il dit ça, par rapport au fait de pouvoir attaquer. Maintenant j’y pense, je dirais que le spacing au poste 4 est bénéfique. »